Justiça manda tirar do ar vídeo antigo de festa junina com Casagrande

Renato Casagrande aparece em vídeo de festa junina de 2017 Crédito: Reprodução / Vídeo

O perfil, em nome de Leaodourado Leão, foi identificado como um dos primeiros a postar o vídeo antigo como se fosse atual. Na publicação, de 4 de julho, o autor recupera um vídeo feito em 2017 e fala em "aglomeração" com Casagrande e faz referência aos constantes pedidos do governador para que o povo capixaba cumpra isolamento social. O governador entrou na Justiça com uma ação indenizatória contra o Facebook e contra o autor da postagem dias depois.

A decisão é do juiz Marcos Assef do Vale Depes, da 7ª Vara Cível de Vitória. No documento, o magistrado afirma que "o teor da mensagem atribui ao autor [Casagrande] suposta irresponsabilidade por estar participando de eventos com aglomeração de pessoas durante a pandemia, enquanto determina, como Governador do Estado, que a população mantenha isolamento social".

Na avaliação de Depes, a publicação foi feita com uma "clara intenção" de macular a honra de Casagrande, "imputando-lhe conduta duvidosa". Neste sentido, no entendimento da Justiça, quanto mais tempo a postagem ficar no ar, alcançará mais pessoas e pode "acarretar em danos irreparáveis" à imagem do governador. Tal conduta, para o juiz, ultrapassa os limites do que é aceitável e viola o direito de personalidade de Casagrande.

"E sendo assim, sob tais circunstâncias não se há falar em proteção à liberdade de expressão e da manifestação de pensamento, já que estas esbarraram nos limites dos direitos personalíssimos, no caso, a honra, configurando, portanto, o abuso do direito " Marcos Assef do Vale Depes - Juiz

O magistrado determina, então, que a publicação seja removida imediatamente da rede social e que, em até dez dias, o Facebook apresente para a Justiça os dados pessoais do dono do perfil, "capazes de auxiliar em sua identificação".

A reportagem tentou contato com o autor da postagem, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno. Até o momento, o vídeo continua no ar e já tem 532 compartilhamentos.

FOTOS DA FESTA TÊM DADA DE 2017

A festa que aparece no vídeo foi privada, realizada na casa de amigos de Casagrande em Victor Hugo, na região Serrana do Estado. A reportagem entrou em contato com o dono do sítio, Carlos Curto, que confirmou que neste ano, devido à pandemia, o evento não ocorreu.

Registro mostra que fotos da festa foram feitas em 2017 Crédito: Reprodução