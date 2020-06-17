Justiça determina que CPIs extintas na Câmara de Vitória sejam retomadas

Ato do presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix, havida determinado a extinção de CPIs Crédito: Facebook/Cleber Felix

Desta forma, deverá ocorrer o reestabelecimento das CPIs extintas pelo ato no dia 20 de maio. Entre elas, há uma comissão proposta pelo vereador Roberto Martins (Rede), para investigar ilegalidades no programa "Porta a porta", que faz o transporte adaptado de cadeirantes, em Vitória.

Outra CPI é a das Fake News, de iniciativa de Mazinho dos Anjos (PSD), para apurar denúncias de contratos irregulares entre a prefeitura e uma empresa de análise de dados, e a criação de perfis falsos para atacar agentes públicos.

Há ainda outras duas comissões de inquérito para apurar ilegalidades nas gestões de Vinícius Simões (Cidadania) na Casa, em 2017 e 2018, e na atual, de Cléber Félix (DEM), em 2019 e 2020.

Na decisão, a Justiça concluiu que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vitória não possui a competência para extinguir as Comissões Parlamentares de Inquérito, e nem para a direção dos trabalhos atinentes à fiscalização e investigação. À Mesa cabe a direção dos trabalhos legislativos da Casa, pontuou o magistrado.

O ato que extinguiu as CPIs foi adotado por entender que haveria prejuízo nos trabalhos em decorrência da decretação de estado de calamidade pública no Espírito Santo.

O presidente da Câmara, Cléber Félix, o Clebinho, justificou que as reuniões se tornariam inviáveis durante a pandemia, e que órgãos como as polícias Civil e Federal, Tribunal de Contas e de Justiça e o Ministério Público Estadual, que seriam demandados durante os trabalhos, estariam "trabalhando em regime especial e com escala reduzida", o que poderia prejudicar o processo.