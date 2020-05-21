Câmara de Vitória extingue quatro CPIs e culpa coronavírus

Câmara havia aberto quatro CPIs em pleno ano eleitoral. Quatro dias úteis depois voltou atrás Crédito: Carlos Alberto Silva

O texto diz que, devido à pandemia, o trabalho de investigação das CPIs seria prejudicado. Dois dos vereadores proponentes, no entanto, contestam o fim dado às comissões.

O presidente da Casa, Cléber Félix (DEM), afirmou por nota que o andamento da comissão requer apuração detalhada de documentos e realização de reuniões, o que se tornou inviável em meio à pandemia. Clebinho também afirma que órgãos como as polícias Civil e Federal, Tribunal de Contas e de Justiça e o Ministério Público Estadual, que seriam demandados durante os trabalhos, estariam trabalhando em regime especial e com escala reduzida, o que poderia prejudicar o processo.

A Mesa diz que os vereadores apresentaram requerimentos, assinados por eles, com uma questão de ordem regimental em que a efetividade das CPIs era questionada. Quando passar a pandemia, os mesmos vereadores podem pedir a reabertura dos trabalhos.

No requerimento apresentado os vereadores afirmam, também, que a manutenção do calendário eleitoral pela Justiça Eleitoral poderia atrapalhar o andamento das investigações.

Questionado sobre o motivo de não ter considerado esses fatores durante a sessão em que as CPIs foram lidas, Clebinho afirmou, via assessoria, que  achou que os trabalhos de todos os órgãos seriam normalizados em breve e que não contava com esse salto gigantesco no número de casos confirmados de coronavírus no Estado essa semana.

Os vereadores Mazinho dos Anjos (PSD) e Roberto Martins (Rede), proponentes de duas das CPIs que haviam sido abertas, afirmam que receberam diferentes documentos, um para cada CPI, e só assinaram os que diziam respeito às CPIs que apuravam as gestões da Casa. Martins afirmou que as comissões "eram, na verdade, uma briga política entre base e oposição e considera absurdo que a CPI por ele proposta também seja extinta.

Mazinho disse que o ato publicado não tem validade. "Assinei os requerimentos para extinguir as CPIs do Cléber e do Vinícius. A minha CPI está de pé. Já temos, inclusive, três membros", contesta. O parlamentar diz, ainda, que se de fato o ato tiver validade, entrará com um recurso para que seja anulado.

A reportagem tentou contato com Vinicius Simões (Cidadania), proponente de uma das comissões, mas até o fechamento desta reportagem não obteve respostas.

Duas das CPIs que estavam abertas visavam apurar ilegalidades nas gestões da Casa. Uma no biênio de 2017/2018, quando Simões era presidente, e outra no biênio de 2019/2020, do atual presidente, Cléber Félix (DEM). Um propôs a CPI para investigar o outro.