Partidos do ES apoiam adiamento da eleição, mas sem prorrogação de mandatos

Urnas eletrônicas armazenadas no Cartório Eleitoral da 32ª Zona ainda para o pleito de 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar do avanço da Covid-19 no país ter impactado na realização de diversos eventos, a alteração da data das eleições municipais não era, até o momento, foco das discussões. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro, já o segundo, para o dia 25 do mesmo mês.

A opinião é compartilhada pelo líder do PSL, o deputado estadual Alexandre Quintino. Ele defende que as eleições sejam adiadas por dois meses para dar mais tempo aos candidatos nas campanhas e também segurança aos eleitores na hora de votar.

Para a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, e o presidente do Cidadania, deputado estadual Fabrício Gandini, o adiamento do pleito eleitoral deve acontecer para que os esforços se concentrem no combate à pandemia.

Líder do PSDB no Estado, o deputado Vandinho Leite concorda que o foco deve ser o enfrentamento ao coronavírus, mas acredita que ainda não é o momento para discutir a disputa municipal.

Defendendo que as eleições sejam adiadas, os presidentes do PSB, Alberto Gavini, e do PDT, deputado federal Sergio Vidigal, são favoráveis à unificação do pleito deste ano ao de 2022, em que estarão em disputa os cargos de presidente da República e deputado federal, entre outros, mas admitem que esse cenário não seria adequado.

Em 2020 a corrida é por vagas de prefeito e vereador.

Veja como se posicionam os representantes dos partidos no Estado:

PSB

O PSB entende a necessidade de fazer uma alteração no processo eleitoral, não tem como desenvolver uma estratégia política em tão pouco tempo. Estamos acostumados com contato humano, é fundamental ganhar esse tempo para que possamos desenvolver as campanhas sem dificuldade. A minha opinião, que coincide com boa parte do partido, é a favor de que todas as eleições acontecessem no mesmo ano. A cada dois anos temos um processo eleitoral. Isso reduziria custos ao país. Mas é claro que precisamos pensar na questão democrática, opina o presidente do PSB, Alberto Gavini.

CIDADANIA

"Nossa prioridade deve ser a vida nesse momento, uma eleição agora só atrapalhará o ambiente estável que precisamos para o enfrentamento da pandemia. Concordo com toda decisão que coloque o foco central no enfrentamento da pandemia. Acho que deve ser adiado, inicialmente para esse ano, e ser reavaliado daqui três meses", defende o deputado estadual e presidente do Cidadania, Fabrício Gandini.

PT

"O adiamento das eleições precisa ser debatido e já vem sendo sinalizado pelo STF que essa possibilidade não está descartada. Estamos diante de uma pandemia , e vidas precisam ser preservadas, não estamos diante de uma "gripezinha". Espero que o Congresso e o STF encontrem saídas eficazes para a crise política, econômica que aprofunda a cada dia mais as desigualdades que já existiam. Neste sentido as eleições são muito importantes, mas evitar a possibilidade de contágio é uma responsabilidade de todos", declara a presidente do PT, Jackeline Rocha.

PSDB

"Entendo que o adiamento ou não das eleições 2020 depende de um parecer dos órgãos responsáveis pelas medidas sanitárias e de controle da pandemia. Na minha opinião, discutir esse tema agora e sem um parecer da saúde é perda de tempo. O momento atual pede discussões no sentido de salvar vidas", opina o deputado estadual e presidente do PSDB, Vandinho Leite.

PSL

"O que direciona uma chapa partidária para disputar uma eleição são os resultados advindos de convenções. A força do candidato nas convenções será resultado de outras reuniões que ele fez no seio de sua comunidade durante sua pré candidatura. Não dá para fazer convenção por videoconferência. Dessa forma, meu entendimento é pelo adiamento em pelo menos dois meses as eleições municipais", defende o deputado estadual e presidente do PSL, capitão Quintino.

DEM

"Comungo com a proposta de realizar o primeiro turno em novembro e 15 dias depois o segundo turno. Concordo com o adiamento desde que ele não passe de dezembro e os atuais prefeitos fiquem além do tempo pelo qual foram eleitos para exercer o cargo. A prorrogação dos mandatos é inconstitucional", declara o representante do DEM, Theodorico Ferraço.

PDT