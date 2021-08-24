Vereador Julinho, eleito pelo Cidadania vereador de Itapemirim Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Justiça Eleitoral cassou na segunda-feira (23) o mandato do vereador de Itapemirim Julio Cesar Carneiro, o Julinho (Cidadania). De acordo com a decisão do juiz eleitoral Romilton Alves Vieira Junior, da 22ª Zona Eleitoral de Itapemirim, a chapa de vereadores do Cidadania no município fraudou a cota mínima de candidatas mulheres, que exige que pelo menos 30% das candidaturas sejam de pessoas do sexo feminino. A decisão foi em 1ª instância, o que permite que o vereador permaneça no cargo enquanto recorre.

Segundo a denúncia, feita pela coligação "Nosso Povo Nossa Missão, Unidos por um Itapemirim melhor" – dos partidos PP, PSB, Avante, DEM, PSD e Podemos – uma candidata a vereadora do partido renunciou à eleição no final de setembro, pouco mais de um mês antes do pleito.

Your browser does not support the audio element. Justiça cassa mandato de vereador em Itapemirim por fraude em cota feminina

Para não inviabilizar a chapa de vereadores, uma outra mulher, a convite de um membro da Executiva do partido na cidade, a substituiu entre os nomes colocados em votação pelo partido. Michelle Raposo Ozório Delfino (Cidadania) foi a responsável por preencher a vaga, mas não recebeu nenhum voto no pleito, nem mesmo o próprio voto ou o de amigos e familiares.

A "candidatura fictícia", como pontuou o juiz na decisão, foi considerada abuso de poder político, o que gerou a anulação de todos os votos da chapa de candidatos a vereador do Cidadania, incluindo aqueles que elegeram Julinho como parlamentar. A decisão também torna inelegível por oito anos Michele Raposo Ozório Delfino, a "falsa candidata", e Zildo das Neves Benevides, membro da Executiva municipal do partido que teria convidado Michele para ocupar a vaga.

"Ora, a candidata senhora Michele não fez campanha eleitoral, não pediu voto, nem mesmo votou em si próprio, mesmo possuindo família no município e rede social com seguidores, mas, mesmo assim, teve zero votos, além de não abrir conta bancária, não emitir nota fiscal e não movimentar qualquer recurso de campanha, inclusive , mesmo citada em 16 de abril de 2021 para cumprir o dever de prestar contas, manteve-se inerte, o que demonstra uma situação muito implausível no que a fraude está devidamente comprovada", escreveu o juiz.

A denúncia feita pela coligação concorrente acrescentou um áudio que teria sido, supostamente, gravado de uma conversa entre Michele e um interlocutor, em que em um dos trechos ela afirma que "entrou só para ajudar mesmo. Não quis concorrer nada não".

A defesa chegou a pedir que a prova fosse desconsiderada, por não ter sido autorizada a gravação, mas a Justiça negou o pedido, ao reconhecer que é permitido o uso em ações judiciais de gravações de voz, desde que seja feita por um dos interlocutores da conversa. Um perícia foi realizada no áudio, que apontou que é mais plausível que Michele seja a pessoa que teve a conversa captada do que uma hipótese de que não seja ela.

Caso a decisão seja confirmada pelo TRE, ou seja, transite em julgado o processo, o primeiro suplente na eleição de Itapemirim irá assumir a vaga de Julinho. Em tese, ele ainda pode recorrer no TSE, que poderá decidir liminarmente que ele responda ao processo sem perder o mandato.

OUTRO LADO

Em suas redes sociais, o vereador Julinho publicou uma nota de esclarecimento aos seus eleitores. "Em respeito aos meus eleitores, venho a público esclarecer que ainda não fui intimado pela sentença que cassou a chapa do Cidadania, ao qual sou filiado. No momento oportuno serão tomadas as medidas judiciais cabíveis, com ajuízamento de recurso em instância superior. Esclareço ainda que permanecerei no cargo até o julgamento dos recursos. Sempre primo pela busca da verdade. Confio na Justiça, a fim de que a instância superior reforme a sentença proferida em 1º grau. Coloco-me à disposição do meu povo para qualquer esclarecimento necessário", escreveu.

A advogada que defende os acusados, Mariane Sacramento, afirma que vai recorrer da decisão. Ela disse que a defesa "buscará mostrar que durante a instrução probatória não restou caracterizada a suposta fraude, uma vez que para que ocorra é necessário elemento subjetivo, que evidencie o ajuste de vontade dos representantes da coligação e dos candidatos beneficiados".

Thiago Peçanha, prefeito de Itapemirim Crédito: Facebook Prefeitura de Itapemirim

PREFEITO TAMBÉM FOI CASSADO

Além do vereador, outro mandato cassado na cidade foi o do prefeito, Thiago Peçanha (Republicanos), e de seu vice, Nilton César Soares Santos (Republicanos), em decisão mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo. A Justiça Eleitoral considerou abuso de poder político as nomeações de estagiários e comissionados feitas por Thiago durante o ano eleitoral.

Durante o ano de 2020, o número de servidores comissionados cresceu 60% na Prefeitura de Itapemirim, passando de 401 em 2019 para 610 em 2020. No quadro de estagiários, o aumento foi ainda mais expressivo, de 171 para 946, um aumento de 510%.