Veja os membros do MPES que disputam vaga de desembargador no ES

- Eder Pontes da Silva - procurador de Justiça



- Josemar Moreira - procurador de Justiça



- Bruno de Araújo Guimarães - promotor de Justiça



- Jeferson Valente Muniz - promotor de Justiça



- Benedito Leonardo Senatore - procurador de Justiça



- Adriana Dias Paes Ristori - promotora de Justiça



- Sueli Lima e Silva - promotora de Justiça



- Maria Clara Mendonça Perim - promotora de Justiça



- Vera Lúcia Murta Miranda - promotora de Justiça