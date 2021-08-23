Veja os membros do MPES que disputam vaga de desembargador no ES

Nove membros do Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
se inscreveram para disputar uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJES). O prazo de inscrições para a formação da lista sêxtupla terminou nesta segunda-feira (23) e a reportagem de A Gazeta
obteve os nomes dos inscritos.
Dos nove, os seis mais votados pelos próprios promotores e procuradores do MPES vão compor uma relação a ser enviada ao Tribunal. Lá, os desembargadores vão votar e escolher três. A definição sobre qual deles vai ser o novo desembargador ou desembargadora cabe ao governador Renato Casagrande
(PSB).
A eleição da lista sêxtupla está marcada para o dia 3 de setembro.
A cadeira a ser preenchida por um egresso do MPES surgiu após a aposentadoria do desembargador Sérgio Gama que, antes de chegar à Corte, atuou por 26 anos no Ministério Público.
A Constituição Federal determina que 1/5 das vagas dos Tribunais de Justiça seja destinado a membros do MPES e à advocacia. Com o TJES tem 30 cadeiras, três são devidas a promotores ou procuradores de Justiça e outras três à classe dos advogados.