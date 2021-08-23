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Eleição da lista sêxtupla

Veja os membros do MPES que disputam vaga de desembargador no ES

Promotores e procuradores de Justiça vão eleger lista sêxtupla no próximo dia três. Entenda como funciona a escolha

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:36

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

23 ago 2021 às 20:36
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Membros do MPES vão escolher seis dos nove; TJES vai eleger uma lista tríplice e o governador vai escolher o novo desembargador ou desembargadora Crédito: Carlos Alberto Silva
Nove membros do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) se inscreveram para disputar uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJES). O prazo de inscrições para a formação da lista sêxtupla terminou nesta segunda-feira (23) e a reportagem de A Gazeta obteve os nomes dos inscritos.
Saiba que são os membros do MPES que disputam vaga de desembargador no ES
Dos nove, os seis mais votados pelos próprios promotores e procuradores do MPES vão compor uma relação a ser enviada ao Tribunal. Lá, os desembargadores vão votar e escolher três. A definição sobre qual deles vai ser o novo desembargador ou desembargadora cabe ao governador Renato Casagrande (PSB).

Os inscritos, por ordem de inscrição:

- Eder Pontes da Silva - procurador de Justiça

 - Josemar Moreira - procurador de Justiça

- Bruno de Araújo Guimarães - promotor de Justiça

- Jeferson Valente Muniz - promotor de Justiça

-  Benedito Leonardo Senatore - procurador de Justiça

- Adriana Dias Paes Ristori - promotora de Justiça

- Sueli Lima e Silva - promotora de Justiça

- Maria Clara Mendonça Perim - promotora de Justiça
 
- Vera Lúcia Murta Miranda - promotora de Justiça

O MPES publicou, na última quarta-feira (18), o edital que oficializou a disputa. Podiam se inscrever promotores ou procuradores de Justiça com ao menos dez anos de carreira.
A eleição da lista sêxtupla está marcada para o dia 3 de setembro. 

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A cadeira a ser preenchida por um egresso do MPES surgiu após a aposentadoria do desembargador Sérgio Gama que, antes de chegar à Corte, atuou por 26 anos no Ministério Público.
A Constituição Federal determina que 1/5 das vagas dos Tribunais de Justiça seja destinado a membros do MPES e à advocacia. Com o TJES tem 30 cadeiras, três são devidas a promotores ou procuradores de Justiça e outras três à classe dos advogados.  

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