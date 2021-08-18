Veja os juízes que disputam vaga de desembargador no ES

Um desembargador é um juiz de segundo grau. Ele julga casos, portanto, na segunda instância, que podem ser recursos contra uma decisão de primeiro grau (de um juiz) ou que têm foro inicial já no Tribunal de Justiça.

Desembargadores podem proferir decisões monocráticas, ou seja, sozinhos, que depois passam pelo crivo do colegiado. O órgão que reúne todos os desembargadores do TJES é o Pleno.

Há pouca diferença entre o subsídio (o salário) de um juiz de Direito e de um desembargador, considerando as cifras: R$ 33,6 mil e R$ 35,4 mil brutos, respectivamente.

Esses valores podem variar no contracheque a depender do mês, uma vez que, além dos salários os magistrados contam com verbas indenizatórias e vantagens eventuais, por exemplo.