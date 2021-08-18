MPES elege lista com candidatos a desembargador em 3 de setembro

Membros do MPES (promotores e procuradores de Justiça) com ao menos dez anos de carreira podem se inscrever

Podem se inscrever promotores ou procuradores de Justiça com ao menos dez anos de carreira. Os membros do MPES vão votar, no dia 3 de setembro, nos candidatos de sua preferência. Os seis mais votados vão compor a chamada lista sêxtupla.