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Reforma eleitoral

Volta das coligações: saiba como os deputados do ES votaram no 2° turno

Texto foi aprovado pela Câmara na noite desta terça-feira (17). Apenas dois parlamentares que representam o Espírito Santo foram contra a medida; confira a posição da bancada capixaba

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 21:58

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

17 ago 2021 às 21:58
Sem distritão, Câmara aprova texto-base da PEC da reforma eleitoral e a volta das coligações
Plenário da Câmara votou PEC em segundo turno Crédito: Pablo Valadares
Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na noite desta terça-feira (17), o texto-base da proposta que permite a volta das coligações nas eleições. O dispositivo faz parte da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 125/11, chamada de minirreforma eleitoral, que também previa a criação do "distritão", proposta já superada no primeiro turno.
Até às 22h15 de terça, os deputados ainda analisavam destaques para retirada de pontos do texto. Após isso, a proposta seguirá para o Senado, onde também precisa ser aprovada em dois turnos para entrar em vigor. Para valer nas eleições de 2022, as mudanças precisam ser promulgadas até o início de outubro.
placar do segundo turno foi 347 deputados favoráveis e 135 votos contrários. Entre os dez parlamentares da bancada do Espírito Santo na Câmara, a grande maioria votou a favor do projeto. Só dois deputados foram contra. Um não votou.

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No primeiro turno, a bancada capixaba deu oito votos favoráveis ao texto. A mudança ficou por conta deputado Neucimar Fraga (PSD), que antes foi favorável e nesta terça-feira não votou.
A formação de coligações permite a união de partidos em um único bloco para a disputa das eleições proporcionais. A opção foi classificado por deputados como uma "redução de danos" no acordo firmado entre todos os partidos no primeiro turno que levou à rejeição do "distritão". A proposta contribui para diminuir o número de partidos e fortalecer o sistema representativo.
Deputados federais capixabas
Bancada federal capixaba Crédito: Montagem/ AG

COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA NO 2º TURNO DA REFORMA ELEITRORAL

Ted Conti (PSB)

Sim: votou favorável ao projeto da reforma eleitoral.
Sim: votou favorável ao projeto da reforma eleitoral.
Não: votou contra o projeto da reforma eleitoral.
Sim: votou favorável ao projeto da reforma eleitoral.
Não: votou contra o projeto da reforma eleitoral.
Sim: votou favorável ao projeto da reforma eleitoral.
Não votou.
Sim: votou favorável ao projeto da reforma eleitoral.
Sim: votou favorável ao projeto da reforma eleitoral.
Sim: votou favorável ao projeto da reforma eleitoral.

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