Volta das coligações: saiba como os deputados do ES votaram no 2° turno

Plenário da Câmara votou PEC em segundo turno Crédito: Pablo Valadares

Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na noite desta terça-feira (17), o texto-base da proposta que permite a volta das coligações nas eleições . O dispositivo faz parte da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 125/11, chamada de minirreforma eleitoral, que também previa a criação do "distritão", proposta já superada no primeiro turno.

Até às 22h15 de terça, os deputados ainda analisavam destaques para retirada de pontos do texto. Após isso, a proposta seguirá para o Senado, onde também precisa ser aprovada em dois turnos para entrar em vigor. Para valer nas eleições de 2022, as mudanças precisam ser promulgadas até o início de outubro.

No primeiro turno, a bancada capixaba deu oito votos favoráveis ao texto. A mudança ficou por conta deputado Neucimar Fraga (PSD), que antes foi favorável e nesta terça-feira não votou.

A formação de coligações permite a união de partidos em um único bloco para a disputa das eleições proporcionais. A opção foi classificado por deputados como uma "redução de danos" no acordo firmado entre todos os partidos no primeiro turno que levou à rejeição do "distritão". A proposta contribui para diminuir o número de partidos e fortalecer o sistema representativo.

Bancada federal capixaba Crédito: Montagem/ AG

COMO VOTOU A BANCADA CAPIXABA NO 2º TURNO DA REFORMA ELEITRORAL