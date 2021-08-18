Câmara aprova em 2° turno reforma eleitoral com volta das coligações

A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva

Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (17), por 347 votos a 135, em segundo turno, a PEC da reforma eleitoral. Estão em análise agora os destaques que podem retirar pontos da PEC.

De acordo como o texto aprovado em 1º turno, um substitutivo da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), a partir das eleições seguintes à promulgação da emenda constitucional os partidos poderão voltar a fazer coligação partidária nas eleições proporcionais, o que está proibido pela Emenda Constitucional 97, de 2017.

O Plenário deverá analisar destaques que pretendem retirar esse ponto da PEC, assim como outros relacionados à mudança da cláusula de desempenho para os partidos terem acesso a recursos do Fundo Partidário e do Fundo de Financiamento de Campanhas e ao tempo de rádio e TV.

Após a análise dos destaques, o texto seguirá para o Senado, onde precisará ser aprovado até outubro para poder valer nas eleições 2022.