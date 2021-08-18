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Eleições

Câmara aprova em 2° turno reforma eleitoral com volta das coligações

Após a análise dos destaques, o texto seguirá para o Senado, onde precisará ser aprovado até outubro para poder valer nas eleições 2022

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 21:37
Urna - confirma
A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva
Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (17), por 347 votos a 135, em segundo turno, a PEC da reforma eleitoral. Estão em análise agora os destaques que podem retirar pontos da PEC.
De acordo como o texto aprovado em 1º turno, um substitutivo da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), a partir das eleições seguintes à promulgação da emenda constitucional os partidos poderão voltar a fazer coligação partidária nas eleições proporcionais, o que está proibido pela Emenda Constitucional 97, de 2017.

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O Plenário deverá analisar destaques que pretendem retirar esse ponto da PEC, assim como outros relacionados à mudança da cláusula de desempenho para os partidos terem acesso a recursos do Fundo Partidário e do Fundo de Financiamento de Campanhas e ao tempo de rádio e TV.
Após a análise dos destaques, o texto seguirá para o Senado, onde precisará ser aprovado até outubro para poder valer nas eleições 2022.
* Com informações da Agência Câmara de Notícias

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