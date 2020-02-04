Giro político: chuva, eleição e críticas a MPES e TJES na Assembleia

Plenário da Assembleia Legislativa: deputados na sessão após o recesso Crédito: Tati Beling/Ales

Rafael Favatto (Patriota) foi além: "Nosso presidente teve um papel fundamental na estão das chuvas". "Parabéns, presidente", complementou, já olhando para Erick, que assumira o comando da solenidade. "Parabéns também, governador", lembrou.

Quero ressaltar o trabalho que o governador Casagrande, o governador mais bem avaliado do país, fez em favor das vítimas da tragédia, emendou Euclério Sampaio (sem partido).

Casagrande não estava presente, havia ido a Brasília justamente tratar de recursos do governo federal para as cidades afetadas pelas chuvas. A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) o representou.

DEPUTADO CRITICA AUSÊNCIAS DO MPES E DO TJES

Para Enivaldo, houve "descaso" e falta de "carinho e atenção" com a Assembleia, que são demonstrados, no entanto, ainda de acordo com o deputado, na véspera da votação do Orçamento do Estado.

E mais: "A Assembleia tem sido parceira de todos os Poderes. Aprovamos uma lei em favor do Ministério Público que foi criticada em todo o Espírito Santo. E eles nem comparecem", afirmou o deputado.

A reportagem acionou o TJES e o MPES, mas não houve resposta sobre as críticas do deputado até a publicação desta matéria. Pelo Tribunal de Contas (TCES), estava o vice-presidente da Corte, Domingos Taufner.

DISPUTA EM VITÓRIA PRESENTE

A disputa pela Prefeitura de Vitória, sim, fez-se presente na sessão. O deputado José Esmeraldo (MDB), que não é conhecido por ser discreto, fez mais um de seus discursos repletos de frases de efeito. Ele é pai de Sérgio Sá (PSB), vice-prefeito de Vitória e pré-candidato à prefeitura da Capital.

Deptuado estadual José Esmeraldo Crédito: Tati Beling/Ales

"A Assembleia está iniciando o ano em banho-maria. Vai ter banho e não vai ser para 'Maria' só não", afirmou. "As perseguições já começaram. Às vezes, em vez de atrapalhar, ajudam", afirmou Esmeraldo.