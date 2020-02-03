Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições

Sergio Majeski assina lista de pré-candidatos a prefeito de Vitória pelo PSB

O vice-prefeito da Capital, Sérgio Sá, também já se inscreveu para disputar

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 17:38
O deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Ales | Divulgação
Depois do vice-prefeito Sérgio Sá, outro integrante do PSB assinou o livro de pré-candidaturas em Vitória. O deputado estadual Sergio Majeski também quer disputar a prefeitura da Capital.
O parlamentar contou que se inscreveu nesta segunda-feira (03), último dia do prazo estipulado pelo partido.
Ele também enviou um ofício à Executiva estadual e à municipal questionando, entre outros pontos, como serão as prévias no partido. A disputa interna para decidir quem será o candidato à prefeitura está marcada para o dia 17.
Outra disputa também se dá dentro da atual gestão em Vitória, afinal o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) já tem um pré-candidato para chamar de seu, o deputado estadual e correligionário Fabrício Gandini. Luciano exonerou Sérgio Sá da secretaria municipal de Obras e Habitação, que ele comandava até então.
Após assinar o livro, o vice-prefeito Sergio Sá foi exonerado do cargo de secretário municipal de Obras e Habitação pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania).

Veja Também

Cidadania lança Gandini e Chiabai como pré-candidatos a prefeituras no ES

PSB lança Ted Conti pré-candidato a prefeito de Vila Velha

POR QUE A PRÉVIA É SÓ EM VITÓRIA?

Majeski lembra que a prévia não consta no estatuto da legenda, apenas a convenção, em que os candidatos são definidos, está prevista.
"Por que as prévias se isso não é uma tradição do PSB? O partido vai apresentar uma pesquisa para que os filiados saibam qual é o candidato mais competitivo para chegar à prefeitura? Por que a prévia é só em Vitória?", questiona.  
"Se o PSB quer mesmo chegar à prefeitura, que lance um candidato competitivo"
Sergio Majeski (PSB) - Deputado estadual
"O partido tem que dizer porque quer lançar um candidato. O PSB e o Cidadania são aliados. Se está lançando candidato é porque não está satisfeito com a aliança ou com a administração. Ou tem uma nova ideia de gestão, um novo projeto. Ou o partido talvez tenha a intenção de lançar candidato pró-forma para agradar parte dos filiados, mas na verdade já tem um plano B?", alfineta.  

Veja Também

Em Vitória, 11 dos 15 vereadores querem disputar a reeleição

Veja quem são os secretários que querem disputar a eleição na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados