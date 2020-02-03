Sergio Majeski assina lista de pré-candidatos a prefeito de Vitória pelo PSB

O deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Ales | Divulgação

Depois do vice-prefeito Sérgio Sá , outro integrante do PSB assinou o livro de pré-candidaturas em Vitória. O deputado estadual Sergio Majeski também quer disputar a prefeitura da Capital.

O parlamentar contou que se inscreveu nesta segunda-feira (03), último dia do prazo estipulado pelo partido.

Ele também enviou um ofício à Executiva estadual e à municipal questionando, entre outros pontos, como serão as prévias no partido. A disputa interna para decidir quem será o candidato à prefeitura está marcada para o dia 17.

Outra disputa também se dá dentro da atual gestão em Vitória, afinal o prefeito Luciano Rezende (Cidadania) já tem um pré-candidato para chamar de seu, o deputado estadual e correligionário Fabrício Gandini. Luciano exonerou Sérgio Sá da secretaria municipal de Obras e Habitação, que ele comandava até então.

Após assinar o livro, o vice-prefeito Sergio Sá foi exonerado do cargo de secretário municipal de Obras e Habitação pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania)

POR QUE A PRÉVIA É SÓ EM VITÓRIA?

Majeski lembra que a prévia não consta no estatuto da legenda, apenas a convenção, em que os candidatos são definidos, está prevista.

"Por que as prévias se isso não é uma tradição do PSB? O partido vai apresentar uma pesquisa para que os filiados saibam qual é o candidato mais competitivo para chegar à prefeitura? Por que a prévia é só em Vitória?", questiona.

"Se o PSB quer mesmo chegar à prefeitura, que lance um candidato competitivo" Sergio Majeski (PSB) - Deputado estadual