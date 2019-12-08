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Grande Vitória

Cidadania lança Gandini e Chiabai como pré-candidatos a prefeituras no ES

O deputado estadual Fabrício Gandini é pré-candidato na disputa pela Prefeitura de Vitória. Já Ricardo Chiabai, subsecretário de Estado de Mobilidade Urbana, vai lutar pelo posto em Vila Velha. Pré-candidaturas foram lançadas durante evento do Cidadania neste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 23:16

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 23:16

Gandini foi lançado como pré-candidato a prefeito de Vitória pelo Cidadania. Já em Vila Velha, Chiabai vai fazer parte da disputa Crédito: Wilbert Suave
O deputado estadual Fabrício Gandini e o atual subsecretário de Estado de Mobilidade Urbana, Ricardo Chiabai, foram lançados como pré-candidatos a prefeitos de Vitória e Vila Velha, respectivamente, pelo Cidadania, neste sábado (7), durante evento do partido na Capital. Outras 31 pré-candidaturas também foram lançadas no Encontro Estadual do Cidadania capixaba.
O evento aconteceu na Assembleia Legislativa e contou com a presença de lideranças da Grande Vitória e também do interior do Estado. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), participou do encontro e reforçou a necessidade de políticos estarem bem preparados para assumir as prefeituras do Espírito Santo. Ele manifestou apoio à pré-candidatura de Gandini como seu sucessor à frente da Prefeitura de Vitória. 
"O deputado estadual Fabrício Gandini já demonstrou a sua capacidade e está preparado para liderar e governar a cidade de Vitória. Ele está amadurecido. Aposto que Gandini terá condição de cuidar da nossa cidade com muito carinho"
Luciano Rezende (Cidadania) - Prefeito de Vitória 
Gandini é o atual presidente estadual do Cidadania. Durante o evento, ele disse estar consciente do papel como político e que é preciso enfrentar possíveis ameaças à sociedade, se referindo a eleição surpresa da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que, após críticas, renunciou para a próxima legislatura. 
Líderes dos partidos apoiadores durante evento do Cidadania em Vitória Crédito: Wilbert Suave
Já Ricardo Chiabai, eleito vereador de Vila Velha na última eleição, deixou a Câmara municipal em março deste ano, após ser convidado pelo governo a assumir o cargo de subsecretário de Estado de Mobilidade Urbana. Em junho, a empreendedora e filha do proprietário da UVV, Tayana Dantas, chegou a se filiar ao Cidadania e ser anunciada como pré-candidata a prefeita da cidade. Em outubro, porém, ela desistiu de se colocar na disputa, alegando questões pessoais e acadêmicas.
Além do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, o encontro do Cidadania teve as presenças do deputado federal Josias da Vitória, de vereadores, de lideranças da Grande Vitória e do interior capixaba. Representantes dos partidos PSC, Avante, Podemos, PV, PTB, PDT e PSB também participaram da reunião. Confira todos os pré-candidatos lançados pelo Cidadania em 33 municípios:
  • Afonso Cláudio  Manoel Paulistão
  • Alegre  Rodrigo Vargas
  • Águia Branca  Jailson Quiuque
  • Aracruz  Doutor Coutinho
  • Atílio Vivacqua  Sargento Siqueira
  • Barra de São Francisco  Marcelo Firmino
  • Conceição da Barra  Manoel Pé de Boi
  • Divino São Lourenço  Tuquinha
  • Domingos Martins  Julio Christ
  • Governador Lindemberg  Leonardo Finco
  • Guaçuí  Paulinho do Vitalino
  • Ibiraçu  Vertinho Tonon
  • Ibitirama  Vice-prefeito Hishan
  • Iconha  Fernando Trevisani
  • Irupi  Cleides Segal
  • Itaguaçu  Átila
  • Jaguaré  Marcos Guerra
  • Jerônimo Monteiro  Renato Lima
  • João Neiva  Laércio Campostrini
  • Laranja da Terra  Judázio Seibel
  • Marilândia  Gutin
  • Montanha  Professor André
  • Nova Venécia  Antônio Emílio
  • Piúma  Tenente Paulo Cola
  • Ponto Belo  Rose
  • Presidente Kennedy  Daniel Gomes
  • Rio Bananal  Vilson Teixeira Gonçalves
  • Santa Leopoldina  Fernando Rocha
  • São Domingos do Norte  Merinha Comper
  • São Gabriel da Palha  Professora Céia
  • Vargem Alta  Flávio Altoé
  • Vila Velha  Ricardo Chiabai
  • Vitória  Fabrício Gandini

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