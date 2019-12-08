Cidadania lança Gandini e Chiabai como pré-candidatos a prefeituras no ES

O deputado estadual Fabrício Gandini e o atual subsecretário de Estado de Mobilidade Urbana, Ricardo Chiabai, foram lançados como pré-candidatos a prefeitos de Vitória e Vila Velha, respectivamente, pelo Cidadania, neste sábado (7), durante evento do partido na Capital. Outras 31 pré-candidaturas também foram lançadas no Encontro Estadual do Cidadania capixaba.
O evento aconteceu na Assembleia Legislativa e contou com a presença de lideranças da Grande Vitória e também do interior do Estado. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), participou do encontro e reforçou a necessidade de políticos estarem bem preparados para assumir as prefeituras do Espírito Santo. Ele manifestou apoio à pré-candidatura de Gandini como seu sucessor à frente da Prefeitura de Vitória.
"O deputado estadual Fabrício Gandini já demonstrou a sua capacidade e está preparado para liderar e governar a cidade de Vitória. Ele está amadurecido. Aposto que Gandini terá condição de cuidar da nossa cidade com muito carinho"
Gandini é o atual presidente estadual do Cidadania. Durante o evento, ele disse estar consciente do papel como político e que é preciso enfrentar possíveis ameaças à sociedade, se referindo a eleição surpresa da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que, após críticas, renunciou para a próxima legislatura.
Já Ricardo Chiabai, eleito vereador de Vila Velha na última eleição, deixou a Câmara municipal em março deste ano, após ser convidado pelo governo a assumir o cargo de subsecretário de Estado de Mobilidade Urbana. Em junho, a empreendedora e filha do proprietário da UVV, Tayana Dantas, chegou a se filiar ao Cidadania e ser anunciada como pré-candidata a prefeita da cidade. Em outubro, porém, ela desistiu de se colocar na disputa, alegando questões pessoais e acadêmicas.
Além do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, o encontro do Cidadania teve as presenças do deputado federal Josias da Vitória, de vereadores, de lideranças da Grande Vitória e do interior capixaba. Representantes dos partidos PSC, Avante, Podemos, PV, PTB, PDT e PSB também participaram da reunião. Confira todos os pré-candidatos lançados pelo Cidadania em 33 municípios:
- Afonso Cláudio Manoel Paulistão
- Alegre Rodrigo Vargas
- Águia Branca Jailson Quiuque
- Aracruz Doutor Coutinho
- Atílio Vivacqua Sargento Siqueira
- Barra de São Francisco Marcelo Firmino
- Conceição da Barra Manoel Pé de Boi
- Divino São Lourenço Tuquinha
- Domingos Martins Julio Christ
- Governador Lindemberg Leonardo Finco
- Guaçuí Paulinho do Vitalino
- Ibiraçu Vertinho Tonon
- Ibitirama Vice-prefeito Hishan
- Iconha Fernando Trevisani
- Irupi Cleides Segal
- Itaguaçu Átila
- Jaguaré Marcos Guerra
- Jerônimo Monteiro Renato Lima
- João Neiva Laércio Campostrini
- Laranja da Terra Judázio Seibel
- Marilândia Gutin
- Montanha Professor André
- Nova Venécia Antônio Emílio
- Piúma Tenente Paulo Cola
- Ponto Belo Rose
- Presidente Kennedy Daniel Gomes
- Rio Bananal Vilson Teixeira Gonçalves
- Santa Leopoldina Fernando Rocha
- São Domingos do Norte Merinha Comper
- São Gabriel da Palha Professora Céia
- Vargem Alta Flávio Altoé
- Vila Velha Ricardo Chiabai
- Vitória Fabrício Gandini