Gilbertinho Campos: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

O candidato a prefeito de Vitória Gilbertinho Campos (PSOL) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do servidor público aposentado é a sexta da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (19) e serão divulgadas até sexta-feira (23). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Gilbertinho tem 63 anos, é técnico em contabilidade, historiador, professor e auditor fiscal aposentado da Receita Estadual. Disputa as eleições pela primeira vez. É marido da ex-deputada estadual Brice Bragatto (PSOL) e atua como liderança do movimento negro, como coordenador nacional do Círculo Palmarino e ativista do Instituto Elimu (que realiza pesquisa, ensino e formação de educadores e lideranças negras), dois importantes núcleos do movimento negro no Espírito Santo. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.