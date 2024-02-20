Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudanças

Deputados do ES aprovam criação de polícia para a Assembleia

O grupo de novos policiais poderá até prender quem perturbar a ordem dentro da Casa, além de combater incêndios

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 20:42

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

20 fev 2024 às 20:42
Agente de polícia legislativa poderá atuar em demandas policiais ocorridas no Legislativo estadual
Agente de polícia legislativa poderá atuar em demandas policiais ocorridas na Assembleia Crédito: Divulgação Ales/ Lucas S Costa
Em sessão extraordinária na tarde desta terça-feira (20), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou a criação da Polícia Legislativa, um corpo de servidores que será responsável por garantir a segurança dos parlamentares dentro da Casa e poderá até prender quem cometer algum delito ou perturbar a ordem nas dependências do prédio.  Até então esse serviço cabia aos policiais civis e militares cedidos à instituição.  
Esse grupo de novos policiais será formado por servidores efetivos que atualmente ocupam cargo de técnico legislativo júnior. Segundo o site da transparência da Assembleia, há atualmente 44 pessoas com esse vínculo. Elas responderão a uma nova diretoria, a de Segurança Legislativa.
Segundo o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos), a polícia recém-criada terá a função de atender "demandas semelhantes às vivenciada nas ações policiais, ou seja, atuará nas manifestações durante as sessões no plenário, nos indicativos de ocupação do prédio, nas ameaças a parlamentares, no auxílio às Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs) em audiências e em diligências externas, na segurança preventiva durante as solenidades e no acompanhamento de cerca de 15 mil pessoas que acessam, mensalmente, à Casa Legislativa". 

Veja Também

Assembleia aprova crédito suplementar de R$ 1,1 bilhão para governo do ES

Os 38 servidores que ocuparão os novos cargos de agente de polícia legislativa receberão, além do salário atual, que é de R$ 5,9 mil, uma gratificação especial de R$ 3,3 mil.  Para compensar a criação da nova despesa, o projeto de lei também extinguiu 37 gratificações de risco de vida. Ainda assim, é esperado que a criação da Polícia Legislativa cause impacto orçamentário de R$ 340 mil aos cofres da Assembleia em 2024.  
Entre as atividades da polícia legislativa estão também:
  • executar atividades de policiamento, orientação e manutenção da ordem nas dependências da Ales
  • garantir a integridade de deputados, servidores e autoridades nas dependências da instituição
  • identificação de pessoas, inspeção da entrada e saída de veículos
  • escoltar presos e depoentes sob a responsabilidade do Legislativo
  • prevenir e combater incêndios nas dependências da Casa.

Mais cargos comissionados

Para integrar a nova Diretoria de Segurança Legislativa também foi aprovada, através de uma resolução, a criação dos seguintes cargos comissionados:
  • subdiretor de inteligência e Polícia Legislativa
  • supervisor de atividade legislativa e segurança legislativa
  • supervisor de inteligência e Polícia Legislativa
  • 04 cargos de assessor júnior. 

Diretoria de Sustentabilidade

A mesma resolução que cria os cargos em comissão para a diretoria de Segurança Legislativa também cria a diretoria de sustentabilidade na Assembleia Legislativa. 
A nova pasta será composta por: 
  • diretor de sustentabilidade;
  • subdiretor de sustentabilidade;
  • 04 cargos de assessor júnior.
Na justificativa da proposição, Marcelo Santos diz que a nova pasta terá a função de aprimorar a promoção da sustentabilidade na Casa "com a conscientização de uma cultura anti-desperdício e da utilização coerente dos recursos naturais e dos bens públicos, priorizando a economia, a redução, o reaproveitamento e a opção por materiais e insumos recicláveis".
Os novos cargos criados nas diretorias de Segurança Legislativa e de Sustentabilidade vão custar R$ 1,3 milhão a mais por ano aos cofres da Assembleia em 2024 e R$ 1,5 milhão por ano, a partir de 2025. 

Veja Também

Juiz federal do ES vai assumir posto no gabinete de Flávio Dino no STF

Juízes do ES são contra projeto que quer punir magistrados com demissão

Major alvo de operação da PF no ES é afastado de empresa pública de SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Segurança Deputado Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados