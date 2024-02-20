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Brasília

Juiz federal do ES vai assumir posto no gabinete de Flávio Dino no STF

Américo Bedê Freire Júnior, titular da 2° Vara Federal Criminal em Vitória, será juiz auxiliar do novo ministro, segundo informações apuradas pelo portal UOL

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2024 às 10:19
Américo Bedê, comentarista de questões jurídicas
Américo Bedê já ocupou o posto de juiz auxiliar no STF entre 2020 e 2021 Crédito: Acervo pessoal
O ex-ministro da Justiça Flávio Dino assume a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima quinta-feira (22). Nos dias que antecedem a posse, o senador pelo Maranhão, que se despede do Congresso nesta quarta (21), começa a montar a equipe com quem vai trabalhar na Corte. Entre os nomes cotados, está o de um juiz federal do Espírito Santo.
Um dos três juízes auxiliares que vão atuar no gabinete de Dino é Américo Bedê Freire Júnior, que já ocupou o mesmo cargo na Corte entre 2020 e 2021. Bedê é titular da 2º Vara Federal Criminal em Vitória e, no ano passado, tomou posse como membro substituto do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
Durante anos, Bedê comandou o quadro Me Explica Direito na CBN Vitória, em que descomplica as questões jurídicas constitucionais e penais.

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Os outros dois cotados para o posto de juiz auxiliar são do Maranhão, estado onde Dino nasceu e que governou de 2015 a 2022: os juízes estaduais Anderson Sobral e Amanda Thomé. As informações são da coluna de Carolina Brígido, do portal UOL.
A reportagem entrou em contato com Américo Bedê para confirmar o convite, mas o juiz informou que não poderia conceder entrevistas.

Currículo

Américo Bedê é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, doutor em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV e pós-doutor pela Universidad Las Palmas Gran Canaria- Espanha. Atualmente, é professor titular do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da FDV. Já foi promotor de Justiça no Maranhão e procurador da Fazenda Nacional.
Flávio Dino vai ocupar a vaga no STF aberta após a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber. Ele foi aprovado em votações secretas tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no Plenário do Senado. Com a ida de Dino para o STF, Ana Paula Lobato (PSB-MA) assume a vaga no Senado.

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