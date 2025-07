Contratação temporária

Decisão do Tribunal de Contas suspende processo seletivo na Serra

Publicado em 10 de julho de 2025 às 16:45

Sede do Tribunal de Contas do Espírito Santo: cautelar suspende edital na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) deferiu uma cautelar suspendendo um edital que tem como objeto contratações temporárias no âmbito da Secretaria de Obras da Serra. >

Na decisão da Corte, é dito que a Prefeitura da Serra pretende realizar processo seletivo simplificado para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro eletricista e engenheiro de trânsito, mesmo com concurso já homologado para as mesmas funções em andamento. A liminar ainda deverá ser referendada no plenário do TCES.>

Na cautelar, proferida pelo conselheiro Marco Antônio da Silva na quarta-feira (9), consta a informação de que a decisão monocrática é fruto de uma denúncia feita ao TCES. O denunciante alega, nos autos, que o processo seletivo que a Secretaria de Obras da Serra pretendia realizar fere a Constituição Federal, por desconsiderar a existência de um concurso já homologado.>

O processo seletivo foi visto pela área técnica do TCES, nesse primeiro momento, como uma tentativa de preencher vagas de caráter permanente, que, segundo a Corte, deveriam ser ocupadas por meio do concurso público já existente e viável. Dessa forma, conforme a decisão, estaria sendo violada a regra constitucional que prioriza o ingresso por concurso público e limita as contratações temporárias a situações de real excepcionalidade.>

E um dos fundamentos para o deferimento da medida cautelar foi justamente a ausência de atendimento à excepcionalidade prevista na legislação para as contratações temporárias.

No entendimento do relator dos autos, a continuidade do processo seletivo causaria um prejuízo iminente e continuado ao interesse público primário, pois permitiria a contratação irregular de pessoal, mesmo com uma alternativa legal (o concurso) disponível.>

A Prefeitura da Serra deverá encaminhar ao TCE-ES, em dez dias, o comprovante da suspensão do edital, bem como os devidos esclarecimentos sobre a elaboração e publicação de procedimento pretendendo contratações temporárias, com um concurso público em andamento na cidade.>

O Executivo serrano foi procurado para comentar a cautelar, mas não encaminhou resposta aos questionamentos da reportagem até a publicação deste texto.>

