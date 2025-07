Legislativo capixaba

Câmara no ES vai investigar vereador que usou carro oficial para ir à academia

Parlamentar foi filmado chegando a uma academia da cidade, por volta das 6h, no veículo cuja utilização é destinada às atividades legislativas

Publicado em 9 de julho de 2025 às 17:37

Câmara de Linhares: abertura do procedimento contra vereador Crédito: Divulgação

A Câmara de Vereadores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, abriu procedimento investigativo para apurar suposto uso indevido de veículo oficial pelo vice-presidente da Casa de Leis, Yupi Silva (PSB). O parlamentar foi filmado chegando a uma academia da cidade, por volta das 6h, no carro cuja utilização é destinada às atividades legislativas. A gravação, que teria sido feita por um morador, foi compartilhada em redes sociais e aplicativos de mensagens.>

A abertura do procedimento contra o vereador socialista, na terça-feira (8), foi confirmada tanto pelo presidente da Câmara, Roninho Passos (Podemos) quanto pela Procuradoria do Legislativo linharense. Após o registro do requerimento que visa investigar a conduta do parlamentar, deverá ser criada uma comissão processante para avaliar o pedido. Em seguida, o caso deverá ser apreciado pelo plenário da Casa de Leis.>

Enquanto o requerimento tramita, uma das primeiras providências tomadas pela presidência da Câmara foi o recolhimento do veículo utilizado pelo vereador. A reportagem tentou contato com Yupi Slva tanto na terça (8) quanto nesta quarta-feira (9). Ele não atendeu as ligações telefônicas. O espaço segue aberto para a devida manifestação.>

Câmara emite nota pública sobre o caso

Na tarde de terça-feira (8), a Câmara de Vereadores de Linhares publicou um comunicado sobre o caso, em seu perfil no Instagram. No texto da nota divulgada nas redes sociais, o Legislativo informa ter solicitado providências imediatas e destaca que "o automóvel foi devidamente devolvido e permanecerá no pátio da Câmara até que os fatos sejam apurados". Veja abaixo a íntegra da nota:>

>

A Câmara de Vereadores Linhares tem 17 parlamentares. Todos fazem uso de veículo oficial, conforme informações da própria presidência da Casa de Leis. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta