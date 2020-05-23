De 'crueldade' a 'manter a chama': políticos do ES repercutem vídeo de reunião

Felipe Rigoni, Ted Conti, Soraya Manato, Helder Salomão, Fabiano Contarato e Marcos do Val Crédito: Divulgação/Agência Câmara e Agência Senado

Em um dos trechos da reunião, o presidente diz que não vai esperar alguém da família ou um amigo ser prejudicado para "trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa." Bolsonaro conclui: "Vai trocar! Se não puder troca o chefe dele! Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto final!"

Para Amaro Neto (Republicanos), a fala deixa clara a interferência do mandatário na Polícia Federal e agora "cabe à Justiça a interpretação junto às demais provas, dentro do devido processo legal."

O petista Helder Salomão diz que esse trecho prova um "uso da estrutura do Estado para salvar de atos ilícitos seus familiares, amigos e ele próprio." O socialista Ted Conti defende que seja feita uma apuração: "As falas devem ser apuradas de forma aprofundada e correlacionadas aos fatos, para que o assunto seja esclarecido."

O senador Fabiano Contarato (Rede) considerou que o trecho "apresenta a verdade de forma incontestável. Assim, a denúncia do ex-ministro da Justiça (Sergio Moro) está comprovada." Nas redes sociais, Contarato escreveu que o trecho revela o presidente falando "abertamente que queria interferir na PF."

Ameaça de golpe por notinha?Golpistas de outrora eram menos indignos! General Heleno não intimidará as instituições com bravatas! Viúvo da ditadura, agora quer desviar as atenções do vídeo que incrimina seu chefe! O Presidente fala abertamente que queria interferir na PF. Veja! pic.twitter.com/vgrBa3SvAq — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 22, 2020

Em um outro momento, o presidente diz que deseja "toda a população armada", sob o pretexto de que assim, não existiria uma "ditadura" por parte de prefeitos e governadores.

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) disse que o vídeo mostra que, para Bolsonaro, a própria opinião está acima de todas e que "armar a população só significa mais mortes, como já é provado cientificamente. Prefeitos e governadores não têm poder para implantar ditaduras. A democracia brasileira é forte o suficiente para impedir esse tipo de autoritarismo", ressalta.

Helder Salomão respondeu que o presidente quer, na verdade, armar os próprios seguidores para ter "milícias armadas que o defendam." Em tom mais brando, Conti disse que a afirmação não surpreendeu: "deixa claras as bandeiras do governo, defendidas durante a campanha, entre elas as políticas armamentistas, portanto a pauta não surpreende."

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também fez declarações que repercutiram negativamente entre a bancada. Weintraub disse que por ele "estariam todos presos, começando pelo STF." Amaro Neto diz que não é possível aceitar ameaças a nenhum dos Poderes constituídos e que "a manifestação do próprio ministro Celso de Melo é de que é crime."

Ted Conti se diz preocupado porque a postura demonstra que "há uma clara falta de sintonia entre os Poderes, o que é prejudicial ao país, pois precisamos de união neste momento."

No Twitter, Contarato também citou o trecho e disse que o ministro mostra "desprezo pelo Estado de Direito". O senador completa: "É um patético animador de plateia do fascismo, inoculando ignorância odienta nas veias da educação pública."

Weintraub revela ainda mais a sua indigência moral e o seu desprezo pelo Estado de Direito ao atacar ministros do @STF_oficial. É um patético animador de plateia do fascismo, inoculando ignorância odienta nas veias da educação pública. Veja vídeo! pic.twitter.com/5S9RyEMC7I — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 22, 2020

fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , também levantou alerta e preocupação no Congresso. Ressaltando que o coronavírus tem sido o foco das notícias veiculadas pela imprensa, Salles afirmou ser esse momento de "ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De Iphan, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo".

Para Amaro Neto, isso demonstra "insensibilidade e incoerência com as necessidades do país". Rigoni promete que o parlamento não deixará passar reformas que atendam a "políticas de desmatamento defendidas pelo governo são completamente equivocadas e vão na contramão do que fazem diversos países."

Conti reafirma que as reformas precisariam de articulação com o Congresso. "Em relação às reformas, o governo sabe que é preciso uma articulação com o Congresso e, neste momento, a prioridade do Brasil deve ser salvar vidas e atenuar os efeitos do coronavírus."

Em nota, Contarato afirmou que a atitude está mostrando os verdadeiros planos do ministro para o meio ambiente. " Ele é um exterminador do nosso futuro! Agora, todos podem ver e ouvir de viva voz! Ele está propondo aproveitar-se de momento doloroso de luta contra o coronavírus para fazer esse serviço sujo." No Twitter, o senador destacou o trecho e escreveu: "Aproveitar a pandemia para fazer negócios com a Amazônia? O ministro Ricardo Salles disse isto em plena reunião ministerial: que é preciso 'aproveitar'o caos das mortes pra passar 'a boiada' em medidas pró-destruição do Meio Ambiente."

"A fala do Salles é muita crueldade, é tentar aprovar em um momento de dor e sofrimento projetos para retirar direitos do povo", afirmou Helder.

Aproveitar a pandemia para fazer negócio com a Amazônia? O ministro Ricardo Salles disse isto em plena reunião ministerial: que é preciso aproveitar o caos das mortes pra passar "a boiada" em medidas pró-destruição do Meio Ambiente. Esse é o Governo Bolsonaro! Veja! pic.twitter.com/NFsKPjDMYT — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 22, 2020

MANTER A CHAMA ACESA

Do outro lado, entre os aliados do governo Bolsonaro, Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo na Câmara, afirmou que tem "a missão de manter a chama acessa dentro do Parlamento para as reformas". "Nosso futuro, de nossas famílias , de nossos empregos e de dias melhores passam por elas", diz.

Evair não respondeu se o vídeo enfraquece o presidente no Congresso e negou que o governo tenha se aproximado do Centrão. "A retórica de Centrão é ultrapassada, retrógrada e de certa forma expressa um jargão de quem não conhece o rito legislativo", afirma.

Soraya Manato (PSL) não respondeu aos questionamentos da reportagem, mas no Twitter postou uma mensagem de apoio ao presidente.

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), também usou as redes para se manifestar após a divulgação do vídeo. O parlamentar pediu que a atenção de todos siga no combate ao coronavírus . "Não é que o vídeo da reunião ministerial não seja importante. Ele é importante, sobretudo em tempos em que a transparência se faz tão necessária. Mas não nos esqueçamos do nosso principal inimigo nesses tempos: o coronavírus e sua legião de mortos."