Coronavírus: Redes sociais devem ser aliadas dos candidatos nas eleições

Redes sociais devem ser usadas por políticos para se comunicar com eleitores durante a pandemia Crédito: Pexels

Diante das medidas de isolamento, as redes sociais surgem como o grande palco de visibilidade dos políticos. Para o especialista em marketing político Darlan Campos, o ambiente digital vai ter um peso fundamental nas eleições deste ano, principalmente para candidatos que souberem gerar audiência durante a pandemia.

"Neste momento, muitas pessoas estão em casa e mais disponíveis para acessar conteúdos pela internet. Para o candidato que souber usar o conteúdo informativo, esta é uma grande oportunidade. Ele pode informar as pessoas sobre dados da doença, compartilhar ações de prevenção e até mesmo iniciativas" Darlan Campos - Professor especialista em marketing político

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Na visão de Campos, os candidatos que não têm grande presença nas redes sociais precisarão se adaptar a esta realidade. Em menor ou maior escala, a depender do uso da internet nos municípios, ele aposta que será pelo meio digital que os eleitores vão conhecer as propostas dos políticos.