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Eleição na pandemia

Coronavírus: Redes sociais devem ser aliadas dos candidatos nas eleições

Diante das medidas de isolamento do coronavírus, o ambiente digital surge como o grande palco de visibilidade dos políticos. Quem souber aproveitar desde agora pode sair na frente na disputa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 07:27

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 07:27

Instagram: rede social é popular
Redes sociais devem ser usadas por políticos para se comunicar com eleitores durante a pandemia Crédito: Pexels
Com a pandemia do novo coronavírus, medidas de restrição de deslocamento e aglomeração foram impostas em todo o país. Esta nova realidade, que pode impactar a data das eleições municipais, vai, sem dúvida, alterar a forma como os candidatos se comunicam com eleitores.
Diante das medidas de isolamento, as redes sociais surgem como o grande palco de visibilidade dos políticos. Para o especialista em marketing político Darlan Campos, o ambiente digital vai ter um peso fundamental nas eleições deste ano, principalmente para candidatos que souberem gerar audiência durante a pandemia.
"Neste momento, muitas pessoas estão em casa e mais disponíveis para acessar conteúdos pela internet. Para o candidato que souber usar o conteúdo informativo, esta é uma grande oportunidade. Ele pode informar as pessoas sobre dados da doença, compartilhar ações de prevenção e até mesmo iniciativas"
Darlan Campos - Professor especialista em marketing político

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Na visão de Campos, os candidatos que não têm grande presença nas redes sociais precisarão se adaptar a esta realidade. Em menor ou maior escala, a depender do uso da internet nos municípios, ele aposta que será pelo meio digital que os eleitores vão conhecer as propostas dos políticos.
"O tradicional corpo a corpo entre candidatos e eleitores, que é uma marca destas eleições municipais, vai ficar restrito por causa da pandemia. Os candidatos vão precisar se adaptar a esta realidade virtual e usá-la a seu favor. Quem não entender isso corre sérios riscos de sair prejudicado", finalizou.

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