Coronavírus e eleição: sem corpo a corpo, pré-campanha se intensifica nas redes

Sem poder ir às ruas, pré-candidatos estão focando a pré-campanha nas redes sociais e em aplicativos de mensagens Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Se não fosse a pandemia do novo coronavírus , os pré-candidatos a prefeito e a vereador poderiam ir às ruas para se apresentar ao eleitorado e mostrar ideias, ainda que não possam pedir votos. Isso, só na campanha oficial, que começa em agosto.

O corpo a corpo, como é chamado pelos especialistas, é uma fase importante da pré-campanha, onde o eleitor começa a analisar seus possíveis candidatos. Contudo, para os especialistas, em tempos de isolamento social o corpo a corpo vira o curtida a curtida e as redes sociais devem assumir o papel de aproximar os políticos de seu eleitorado.

Com o foco das autoridades voltado a medidas para minimizar os efeitos do coronavírus, a possibilidade de adiamento das eleições está ainda longe de ser prioridade, ainda que já esteja em debate . Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que ainda há plenas condições materiais de cumprimento do calendário eleitoral, apesar da crise.

O consultor em marketing político Darlan Campos avalia que o tema deve começar a ser analisado com mais atenção no fim de maio, quando se tiver uma noção maior dos impactos do coronavírus . Ainda assim, candidatos já estão mudando a estratégia e, a exemplo de outros anos, a campanha digital, em redes sociais e aplicativos de mensagens, deve crescer ainda mais.

"Uma das principais características das eleições municipais é que ela é muito próxima do eleitor. Geralmente, muitos eleitores votam em quem conhecem, um amigo, um vizinho ou um familiar. O impacto do corpo a corpo é maior do que em eleições gerais, para deputados, senadores, governador e presidente. Exige uma presença muito maior nas comunidades", diz Campos.

O economista e diretor do Instituto Futura José Luiz Orrico acredita que a impossibilidade de se ir às ruas, pelo menos neste primeiro momento, traz uma vantagem para candidatos à reeleição, tanto para vereadores quanto para prefeitos. Para ele, como é uma crise em que o Estado está tendo que trabalhar mais para conter o avanço da pandemia, quem está na máquina pública tem a imagem melhor avaliada.