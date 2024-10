Conheça quem são os suplentes ao cargo de vereador em Vitória

Na Capital, 207 candidatos estão aptos para assumir uma das cadeiras na Câmara dos Vereadores no caso de renúncia, morte ou licença-médica dos 21 vereadores eleitos neste domingo (6)

Com 21 eleitos para integrar a Câmara Municipal a partir de 2025 , Vitória terá 207 suplentes ao cargo de vereador. Suplentes são os candidatos que não assumem cadeiras na Câmara por não alcançarem o número de votos necessários, mas, ainda assim, são aptos para substituir os eleitos em caso de renúncia, morte e demais motivos para saída do cargo.

A lista não é exclusiva para cada vereador, mas sim composta por todos os candidatos do mesmo partido ou federação que não foram eleitos, classificados pela quantidade de votos. Quanto mais votos o candidato tiver, maior será a chance de ser chamado.

Renovação

A Câmara de Vitória vai contar com mais seis vagas para vereador a partir da próxima Legislatura, passando de 15 para 21 pessoas ocupando as cadeiras legislativas. Apesar disso, cinco parlamentares municipais não conseguiram se reeleger. Ao todo, onze novos políticos vão ocupar a Câmara do município.