A partir de 2027

Como vão votar senadores do ES em projeto que amplia número de deputados federais

Após a aprovação pela Câmara, no último dia 6, o texto será encaminhado ao Senado, para apreciação e votação

Em contato feito por A Gazeta , os senadores manifestaram como devem votar sobre o projeto. Fabiano Contarato afirma ser contrário ao aumento do número de deputados. O petista considera a proposta "uma afronta ao cidadão brasileiro", uma vez que, segundo ele, o país precisa de iniciativas que visem à redução da desigualdade social. Magno Malta também é crítico à matéria, por entender que "o aumento de cargos políticos ofende a população". Marcos Do Val não encaminhou resposta à reportagem até a conclusão deste texto.

ES vai manter número de deputados na Câmara

Mesmo com a aprovação do aumento de 513 para 531 deputados federais na Câmara, o Espírito Santo vai continuar com 10 cadeiras na Casa. A redistribuição prevê adequar a proporção de parlamentares ao crescimento populacional de cada Estado. Como a população capixaba se manteve estável, conforme os números do Censo de 2022, a composição da bancada capixaba seguirá como está.