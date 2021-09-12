Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudanças na internet

Como a MP que limita remoção de conteúdos nas redes sociais afeta sua vida

Editada por Bolsonaro, proposta restringe a exclusão de perfis e de conteúdos nas redes sociais. Para especialistas, mudanças de maneira provisória e sem debate sugerem interesse eleitoral

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 14:03

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

12 set 2021 às 14:03
Redes sociais
Redes sociais: plataformas só poderão excluir conteúdos por "justa causa" Crédito: Pixabay
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou nesta semana uma medida provisória que cria novas regras para uso e moderação de conteúdos de usuários nas redes sociais. A MP conta com restrições para redes como o Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, entre outras, retirarem conteúdos que violarem as regras dos termos de conduta dessas empresas.
A bandeira da transparência dos critérios de exclusão de perfis e postagens é antiga entre movimentos a favor da liberdade de expressão na internet. No entanto, a ação do governo ser feita próxima ao ano das eleições e por medida provisória, sem o debate com o Legislativo, chamou a atenção de especialistas e entidades que acompanham o tema.
Na última quinta-feira (9), a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 48 horas para o governo se manifestar sobre a medida provisória, após ações diretas de inconstitucionalidade (Adin) protocoladas pelo PSDB e pelo Solidariedade.
Nos últimos meses, Bolsonaro assistiu publicações dele e de apoiadores serem deletadas pelas empresas responsáveis pelas plataformas. Em março do ano passado, duas mensagens do presidente sobre a pandemia de Covid-19, que iam de encontro com as normas das autoridades sanitárias e aumentavam o risco de transmissão do coronavírus, foram excluídas.

Veja Também

Liberdade de expressão versus desinformação e discurso de ódio: entenda

Conteúdos com desinformação e discurso de ódio passaram a ter, de acordo com o código de conduta de cada rede, uma vigilância maior. A liberdade de expressão nas redes ganhou ainda mais discussão a partir de janeiro deste ano, quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, foi bloqueado no Twitter, acusado de incitar apoiadores a invadir o Congresso norte-americano.

OS PRINCIPAIS PONTOS DA MP

  • Conteúdos e perfis só poderão ser deletados por "justa causa";
  • Usuário terá direito ao contraditório, ampla defesa e recurso;
  • Provedores estão vedados a moderar ou limitar o alcance de divulgação de conteúdo que impliquem censura de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa;
  • São considerados justa causa para exclusão de perfis: perfis que simulam identidade de terceiros (exceto aqueles que indiquem aspecto humorístico); contas geridas por computador para simular atividades humanas, contas que ofertem produtos que violem patente;
  • São considerados justa causa para exclusão de conteúdo: nudez, prática ou apoio a crimes contra a vida, terrorismo ou tráfico; apoio a organizações criminosas; prática ou apoio a atos de violência por discriminação ou preconceito de raça, cor, sexo, etnia, religião ou orientação sexual;
  • Segundo o governo, a MP tem como objetivo “combater a remoção arbitrária e imotivada de contas, perfis e conteúdos por provedores”.

QUAL IMPACTO QUE ISSO TRARÁ NA VIDA DO USUÁRIO COMUM?

De acordo com o advogado e coordenador de liberdade de expressão do Interlab, Artur Pericles Lima Monteiro, o principal efeito da MP será a criação de uma espécie de "censura colateral". Ele explica que a MP dá poderes ao Poder Executivo para regulamentar normas, com um texto subjetivo, que poderá moldar as plataformas a moderar conteúdos seguindo uma régua definida pelo governo federal, o que não é o ideal.
"Na nossa visão, há uma armadilha no texto que é a captura das regras das plataformas pelo governo, que em si, é um ato contra a liberdade de expressão. A MP diz que o conteúdo para ser excluído precisa de uma ‘justa causa’, mas não diz o que é essa motivação. No geral, vai ser o Poder Executivo que vai ditar o que vai remover ou não. Os departamentos jurídicos das plataformas acabam adotando a visão de quem tiver no governo", afirma.
"Liberdade de expressão é proteger que os governantes possam ser criticados. Quando a MP cria um modelo regulatório que dá esse poder ao governo, para moderar conteúdo, ela viola diretamente a liberdade de expressão"
Artur Pericles Lima Monteiro - Advogado e coordenador de liberdade de expressão do Interlab
Para Lima Monteiro, na prática, os usuários deverão ver menos restrições a conteúdos de desinformação e discurso de ódio do que o que existe atualmente, além de começar a seguir uma linha definida pelo Poder Executivo.
Saiba como otimizar buscas na internet
Novas regras precisam ser aprovadas pelo Congresso para não caducar Crédito: Pexels

MUDANÇA NAS REDES SOCIAIS POR MP DESMONTA MARCO CIVIL DA INTERNET

A MP dá 30 dias, a partir do 6 de setembro, para que as plataformas se adequem às novas regras. A medida provisória tem validade por 120 dias e precisa da aprovação do Congresso Nacional para se tornar lei, em definitivo.
No parlamento, a principal crítica é a regulamentação via MP, sem a discussão prévia no Congresso Nacional, pois traz alterações ao que foi aprovado no Marco Civil da Internet, de 2014, que previa em seu texto a liberdade de expressão nas plataformas on-line.
Para a advogada especialista em Direito Administrativo, Cristina Daher, que tem acompanhado o debate em torno da liberdade de expressão na internet, um debate desta natureza não pode ser minimizado a uma medida de caráter provisório, já que é uma mudança elementar na internet, que necessita de ser debatido e não deve ser feito às pressas.
"Existem, sim, elementos sobre a liberdade de expressão nas redes sociais que precisam ser debatidos. Alguns deles já foram pontuados no Marco Civil da Internet. É preciso saber por que as plataformas bloqueiam algumas pessoas e outras não. Agora o aspecto como isso foi pautado, por medida provisória, e da forma como foi trazido, trouxe muito menos a questão dos esclarecimentos, e mais da natureza política que vivemos", afirma.
"Ficou parecendo uma tentativa do presidente de evitar que aconteça no Brasil, o que aconteceu com o presidente Trump nos Estados Unidos"
Cristina Daher - Advogada especialista em Direito Administrativo

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA

O que dizem parlamentares do ES sobre ataques de Bolsonaro ao STF

MPES investiga suposta 'rachadinha' em gabinete de vereador de Vitória

STF nega pedido de vereador do ES para prender deputados que criticaram Bolsonaro

Bolsonaro usa termos democráticos em atos autoritários, dizem especialistas

Bolsonaro isolado: analistas não acreditam em ruptura democrática

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito Jair Bolsonaro Redes Sociais Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'
Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados