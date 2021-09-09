O ministro Kassio Nunes Marques determinou o arquivamento da notícia-crime contra deputados federais Crédito: Reprodução STF

O pedido visava a prisão dos deputados por supostas ofensas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em mensagens de redes sociais.

Indicação do presidente à Suprema Corte, Nunes Marques atendeu a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo arquivamento. Ele esclareceu que apenas o próprio Bolsonaro ou o ministro da Justiça teriam legitimidade para propor uma ação em casos de crime de injúria contra o chefe do Executivo.

Your browser does not support the audio element. STF nega pedido de vereador do ES para prender deputados que criticaram Bolsonaro

Gilvan da Federal recorreu à Lei de Segurança Nacional (7.170/1983) - agora revogada - para propor a notícia-crime, alegando a prática de infrações previstas na legislação e também injúria contra a honra de Bolsonaro, do STF e de seus ministros.

De acordo com informações do Supremo, em sua página oficial, o vereador pedia que a queixa fosse juntada ao inquérito 4.781, que apura notícias fraudulentas, ameaças e outros ataques à Corte, e a prisão em flagrante dos parlamentares.

Para acolher o pedido da PGR e negar seguimento à petição, ainda segundo o STF, Nunes Marques considerou a ilegitimidade do vereador para iniciar o processo relacionado a crimes contra a honra do presidente da República e, ainda, a incidência da imunidade material dos parlamentares no que diz respeito à imputação de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional.