Casagrande anuncia secretário de Saneamento e Habitação para novo governo

Marcus Vicente (ao centro) durante posse da Sedurb em 2019; ele vai permanecer no cargo a partir de 2023 Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

Mais um nome foi anunciado para a nova gestão do governo do Espírito Santo: Marcus Vicente, ex-deputado federal, permanecerá no comando da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais, nesta quinta-feira (22).

"Em nosso próximo governo a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) permanecerá sob o comando de Marcus Vicente. Daremos sequencia ao nosso trabalho realizando obras e projetos para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população capixaba", escreveu o socialista no Twitter.

Em nosso próximo governo a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) permanecerá sob o comando de Marcus Vicente. Daremos sequencia ao nosso trabalho realizando obras e projetos para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população capixaba. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 22, 2022

Marcus Vicente nasceu no município de Ibiraçu, na Região Norte do Estado, em 28 de abril de 1954. Possui formação em Direito. A carreira política começou em 1976, quando foi eleito vereador de Ibiraçu. Em seguida, foi prefeito do município por dois mandatos. Além disso, foi deputado federal por cinco mandatos.

Pastas já definidas

Na última terça-feira (20), o governador definiu outros três nomes para a nova gestão: Nara Borgo (Direitos Humanos); Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar); e Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos).

Também foi confirmado, na segunda-feira (19), o retorno do coronel Alexandre Ramalho (Podemos) para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a permanência dos atuais secretários de Cultura, Fabrício Noronha, e de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno.

A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual. Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.