Pedido

Cariacica: Câmara vai eleger corregedoria para avaliar cassação de vereadora

Açucena (PT) é a única mulher eleita para o Legislativo da cidade. No pedido de cassação, vereador Sérgio Camilo (União) alega que a parlamentar teria feito ataques contra "sua imagem e honra"

Publicado em 27 de junho de 2025 às 17:50

Açucena (PT) é a única mulher eleita vereadora em Cariacica em 2024 Crédito: CMC/ YouTube

Única mulher eleita vereadora em Cariacica, Açucena (PT) é alvo de um pedido de cassação de seu mandato. O requerimento foi oficialmente protocolado na Câmara da cidade na tarde desta sexta-feira (27) pelo vereador Sérgio Camilo (União), que alega quebra de decoro por parte da petista. Para avaliar o caso, antes de ir a Plenário, a Casa de Leis vai eleger os membros da corregedoria, órgão formado pelos próprios vereadores responsável por fiscalização e controle interno. >

A corregedoria não havia sido formada desde janeiro, com a posse da atual legislatura. A eleição vai escolher o corregedor, o secretário e o relator que serão responsáveis por receber e dar andamento às denúncias contra parlamentares.>

Informações de que haveria um pedido de cassação do mandato de Açucena circulam desde meados deste mês. O requerimento, entretanto, não havia sido formalizado. >

No documento protocolado na Casa de Leis, Camilo alega que sua colega de Legislativo teria, em diversas oportunidades, propagado ataques contra "sua imagem e honra". Açucena, por sua vez, classificou o pedido como um ataque misógino. "Não aceitaremos qualquer ataque contra a única mulher eleita de Cariacica e a tentativa de silenciar 2.644 vozes que nos elegeram", escreveu em sua rede social. >

>

Com a decisão de criar a corregedoria, no entanto, não há prazo para que a solicitação de vereador do União seja avaliada em Plenário. >

De acordo com o presidente do Legislativo de Cariacica, Lelo Couto (União), o pedido de cassação será primeiramente encaminhado à Procuradoria da Casa de Leis na segunda-feira (30), para elaboração de parecer. O órgão tem como uma de suas funções o assessoramento jurídico da Câmara. >

"O pedido não será levado a Plenário neste momento. Por enquanto, deverá ser encaminhado à procuradoria da Câmara, na segunda-feira (30). Também na próxima semana tomaremos outras providências, como a criação da nossa corregedoria, que era para ter sido criada logo após a eleição da Mesa Diretora", afirma o presidente. >

Vereador alega ataque à honra

No requerimento, Camilo alega que Açucena estaria disseminando informações falsas de que ele teria se utilizado de "manobras políticas" com o objetivo de assumir a cadeira de vereador de Cariacica. Para o parlamentar, as declarações da vereadora teriam deslegitimado o exercício regular e legal de seu mandato.

>

Também no documento, o vereador do União afirma entender que a conduta de Açucena seria caracterizada como quebra de decoro parlamentar. Isso porque, ainda segundo ele, a vereadora do PT estaria praticando atos que comprometem a dignidade do mandato, afetam a imagem do Legislativo, atentam contra a ética parlamentar e desrespeitam os demais membros da Casa de Leis.>

É com base nessas afirmações que Camilo pede a aplicação das sanções cabíveis, incluindo a perda do mandato de vereadora de Açucena.>

O que diz a vereadora

Procurada para comentar o protocolo do requerimento contra seu mandato, na tarde desta sexta-feira (27), a vereadora Açucena disse que ainda não havia sido notificada oficialmente sobre a entrada do processo no sistema da Casa de Leis. Por isso, ainda não tinha tido acesso ao teor do documento. >

"Acreditamos nos trâmites da Casa. Por enquanto, não falaremos sobre as nossas estratégias de defesa, para não corrermos o risco de 'queimar algumas largadas'. Sobre o alegado no pedido do vereador, volto a dizer que apenas relatei, em Plenário, fatos corriqueiros da política. Disse somente que ele entrou na Câmara como suplente, assumindo o cargo de outro vereador (Edgar do Esporte -União) que virou secretário em Cariacica. Não há crime nas minhas falas", afirma Açucena. >

Manifestações de apoio

Desde que começou a circular a informação de que Sérgio Camilo entraria com um pedido de cassação do mandato de Açucena, a vereadora petista recebeu apoio de membros de seu partidos e aliados. Entre os nomes que manifestaram solidariedade à parlamentar estão a deputada estadual Iriny Lopes (PT), o também deputado estadual e vice-presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, o deputado federal Helder Salomão (PT) e a vereadora Karla Coser (PT), da Câmara de Vitória. >

Em publicação feita em seu perfil no Instagram em 17 de junho, a deputada Iriny afirmou que "a tentativa de cassação do mandato da companheira Açucena, única vereadora mulher de Cariacica, é um ataque direto à democracia, ao voto popular e à presença de mulheres negras nos espaços de poder". Veja a publicação abaixo:>

No mesmo dia, Helder Salomão foi às redes sociais para declarar que o requerimento do parlamentar era "um verdadeiro atentado à democracia, uma falta de respeito com os eleitores que a escolheram como representante na Câmara Municipal de Cariacica". Confira a publicação abaixo:>

O deputado estadual João Coser também divulgou um vídeo prestando solidariedade à vereadora. Na gravação publicada em seu perfil no Instagram, o petista frisa que "Açucena é a única mulher na Câmara da cidade, foi democraticamente eleita pela população e tem feito um mandato brilhante". Veja a publicação abaixo:>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta