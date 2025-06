Câmara dos Deputados

Veja como votaram deputados do ES em projeto que derrubou IOF

Proposta suspende os efeitos de decretos do governo em maio e junho; placar na Câmara foi de 383 votos a favor de derrubar o aumento e 98 contra

Publicado em 26 de junho de 2025 às 09:56

Placar na Câmara foi de 383 votos a favor da derrubada de decretos e 98 contra Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

Com 383 votos favoráveis e 98 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira (25), o PDL (projeto de decreto legislativo) que derruba as regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que o governo Lula (PT) havia editado em maio e junho. Entre a bancada capixaba, o placar ficou 6 votos a favor e 2 contra a revogação do aumento.>

Como votaram os deputados capixabas:

Amaro Neto (Republicanos) - Sim Da Vitória (PP) - Sim Dr Victor Linhalis (Podemos) - Sim Evair de Melo (PP) - Sim Gilson Daniel (Podemos) - Sim Helder Salomão (PT) - Não Jack Rocha (PT) - Não Messias Donato (Republicanos) - Sim Paulo Folletto (PSB) - Ausente Gilvan da Federal (PL) - Suspenso >

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou a votação do projeto que revoga o aumento do IOF editado pelo Executivo. Os líderes foram surpreendidos com a decisão após publicação do presidente da Câmara nas redes sociais e a mensagem que ele enviou no grupo das lideranças. >

Apenas o PT e a Federação Psol-Rede votaram contra a medida. >

Cerca de duas horas depois, o decreto do governo federal também foi rejeitado em votação simbólica no plenário do Senado Federal. Com isso, o Congresso enterrou uma série de dispositivos que elevam tarifas do IOF em operações de crédito, compra de moeda estrangeira, entre outras situações. O projeto agora vai à promulgação.>

Foi a primeira vez, desde o governo Collor, em 1992, que um decreto presidencial é derrubado por votação do Congresso. De lá para cá, nove atos do Executivo foram suspensos por iniciativa do Legislativo, mas todos se referiam a normas dos ministérios. Também foi suspensa uma resolução do Judiciário.>

As duas votações representam uma derrota política para o governo, que agora precisará definir outras formas de arrecadar ou economizar R$ 20,5 bilhões para cumprir a meta fiscal do orçamento de 2025. Isso porque o governo já bloqueou ou contingenciou outros R$ 31,3 bilhões em despesas deste ano. >

