Justiça suspende pareceres do TCES que rejeitavam contas de ex-prefeito de Guarapari

Juiz mudou entendimento da questão, após inicialmente ter negado o pedido do ex-prefeito para barrar apreciação dos relatórios do tribunal pelo Legislativo municipal

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:58

Edson Magalhães, ex-prefeito de Guarapari, teve contas rejeitadas pelo TCES e recorreu à Justiça Crédito: Nestor Muller/Arquivo AG

Uma decisão do juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Gustavo Marçal da Silva e Silva, impede que a Câmara de Vereadores da cidade julgue pareceres prévios do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), que pedem a reprovação das contas do ex-prefeito Edson Magalhães (PSDB) referentes ao exercício financeiro de 2022.>

A decisão judicial, proferida no dia 4 de junho, possui caráter liminar e suspende os efeitos dos pareceres emitidos pela Corte de Contas. Inicialmente, o mesmo juiz havia negado o pedido do ex-prefeito para barrar apreciação dos relatórios do TCES pelo Legislativo municipal. Na primeira decisão, o magistrado havia entendido que o Poder Judiciário não teria competência para analisar o mérito administrativo das deliberações do Tribunal de Contas.>

No entanto, ao reexaminar os autos em resposta a recurso interposto pelo ex-prefeito, o juiz reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar, suspendo os pareceres prévios até nova deliberação ou o julgamento final da ação.>

O juiz Gustavo Marçal da Silva justificou a mudança de entendimento com base em três pontos apresentados no recurso, que deslocaram o foco da impugnação do mérito administrativo para "o controle de legalidade formal e substancial", segundo ele. Os pontos são os seguintes:>

>

1. Ausência de fundamentação individualizada e idônea - O Parecer TC-001/2025-1 do Tribunal de Contas não apresentou, conforme o juiz, uma fundamentação específica e adequada sobre os argumentos e documentos apresentados pelo ex-prefeito em seu recurso de reconsideração.>

2. Inconsistência do critério técnico adotado - Para o juiz, foi demonstrada uma inconsistência no critério técnico utilizado pelo Tribunal de Contas, ao compará-lo com pareceres internos anteriores que foram favoráveis em casos análogos.

>

3. Efeitos jurídicos concretos e imediatos dos pareceres - Por fim, o magistrado destaca, na decisão, que, apesar de formalmente opinativos, os pareceres impugnados geram efeitos jurídicos concretos e imediatos na esfera político-eleitoral do ex-prefeito.>

Câmara não conseguiu notificar ex-prefeito

Conforme revelou reportagem de A Gazeta publicada no início de abril deste ano, um impasse já estava atrasando a apreciação, pela Câmara de Vereadores de Guarapari, dos pareceres do TCES que pediam a reprovação das contas do ex-prefeito.

>

Desde o fim de fevereiro deste ano, a Casa de Leis não estaria conseguindo notificar Edson Magalhães para que apresentasse sua defesa acerca do relatório encaminhado ao Legislativo pela Corte de Contas. O impedimento, nesse caso, era a ausência de endereço oficial relacionado ao político tucano.>

À época, a presidente da Câmara de Guarapari, vereadora Sabrina Astori (PSB), decidiu não notificar o ex-prefeito sem que seja por meio de endereço detalhado em documento oficial. A medida, segundo ela, foi para evitar que Magalhães use a mesma estratégia que teria utilizado em 2010. >

Na ocasião, sob alegação de que não havia sido notificado formalmente sobre julgamento pela Casa de Leis de parecer do TCES reprovando suas contas, o ex-prefeito conseguiu suspender os efeitos da votação que considerou o balanço financeiro da cidade sob sua gestão reprovado.>

Na verdade, a gente teria, sim, como notificar o ex-prefeito, pois sabemos onde ele mora. O que acontece é que não queremos fazer isso sem que seja por meio de endereço disponibilizado por documento oficial. A medida é para evitar que ele use a mesma estratégia que usou em 2010, quando anulou a votação da Câmara que tinha acompanhando um parecer do TCES e reprovado as contas dele. Na época, ele disse que não tinha sido notificado formalmente Sabrina Astori (PSB) Presidente da Câmara de Vereadores de Guarapari, durante entrevista concedida à reportagem de A Gazeta em 8 de abril deste ano

Sabrina ainda explicou, na entrevista concedida em abril, que a saída pensada para ter um documento oficial em que constasse o endereço do ex-prefeito teria sido oficiar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o TCES e a Prefeitura de Guarapari, solicitando que fossem encaminhados dados sobre o local de residência de Edson Magalhães. >

"Esses órgãos não têm obrigação de disponibilizar os dados. A gente encaminhou ofício pedindo para que nos ajude com isso, porque o objetivo é se documentar ao máximo. Há grande risco de o ex-prefeito tentar a mesma estratégia usada em 2010, quando tinha interesse em se candidatar à reeleição. A manutenção da reprovação das contas barraria a candidatura", afirmou a chefe do Legislativo à época.>

Conforme o mercado politico de Guarapari, Edson Magalhães teria sinalizado interesse em disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa no pleito de 2026. Uma eventual decisão da Câmara de Vereadores por acompanhar o parecer do TCES pode complicar o caminho para o político, uma vez que tenderia a ser considerado inelegível pela Justiça Eleitoral.>

O que diz o outro lado

O TCES foi procurado para comentar a suspensão dos pareceres pela Justiça estadual. Por meio de assessoria de imprensa, disse que não comentaria o assunto. >

A reportagem tentou contato, via ligações e mensagem de texto, com Edson Magalhães e com a presidente da Câmara, para repercutir a decisão judicial, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.>

