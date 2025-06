Atos golpistas

Moraes vota para condenar ex-candidata a vereadora da Serra por atos no 8/1

A moradora do Espírito Santo é ré em uma ação penal que trata sobre os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) , votou para condenar Renata Maria Dias Pereira a um ano de reclusão pela prática de associação criminosa. A moradora do Espírito Santo é ré em uma ação penal que trata sobre os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.>

Conforme o voto de Moraes, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso nesta sexta-feira (27), a ré confessou ter saído de um acampamento golpista montado em frente ao 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército, em Vila Velha , com destino ao Distrito Federal, para integrar a empreitada golpista. Ela teria chegado à cidade em 8 de janeiro, dia da invasão e vandalização das sedes dos Três Poderes.>

Ainda segundo o processo, perícia da Polícia Federal no celular de Renata Maria Dias Pereira, presa em Brasília em 9 de janeiro de 2023, teria confirmado a participação da ré nos atos antidemocráticos. A autoridade policial teria encontrado imagens que registravam a presença dela no local.>

"Inequívoca a comprovação de que a ré aderiu à turba golpista que se encontrava em frente ao Quartel-General do Exército, pleiteando um golpe de Estado com intervenção militar e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de modo a levar ao fechamento dos poderes constituídos", assevera Alexandre de Moraes, no voto que ainda precisará ser chancelado pelos demais ministros da Corte suprema. O julgamento da ação começou nesta sexta-feira (27) e tem previsão de término para 5 de agosto.>