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15 minutos de fama

Capixaba é confundido com agente antidrone da PF e ganha seguidores

O engenheiro capixaba Wesley Cesconetto Zardo se surpreendeu ao ver o que havia ganhado centenas de novos seguidores
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

03 jan 2023 às 15:12

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 15:12

O engenheiro Wesley Zardo é confundido com agente federal que usava arma antidrone
O engenheiro Wesley Zardo é confundido com agente federal que usava arma antidrone Crédito: Divulgação/Redes Sociais
A imagem de um agente federal com uma arma antidrone durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu na internet. O equipamento, que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, impressionou os internautas. Na tentativa de identificar o personagem da foto, o perfil Gina Indelicada, que tem mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, deu o palpite de que o agente seria o engenheiro capixaba Wesley Cesconetto Zardo.
Wesley, então, se surpreendeu com o número de seguidores aumentando. O engenheiro e praticante de crossfit teve que vir a público e esclarecer que, apesar da semelhança, não era ele fazendo a segurança presidencial no dia 1° de janeiro. Por stories, ele contou o ocorrido.

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Ele contou à reportagem que não era uma pessoa muito ligada às redes sociais, o chamado lowprofile. “Antes, eu tinha trezentos seguidores, só gente que conheço”.
O crossfiteiro, que é casado, disse que ainda não abriu todas as mensagens que recebeu, mas que a esposa também se divertiu com o caso. Ela, inclusive, o incentivou a brincar mais tempo com o equívoco dos internautas.
Zardo, entretanto, não vislumbra o mundo das celebridades. Engenheiro na Petrobrás, ele acredita que o número de seguidores que ganhou ainda é pequeno. Mesmo assim, ainda pretende fazer piada com a situação.
Wesley Zardo brincou com fato de ser confundido com um agente federal
Wesley Zardo brincou com fato de ser confundido com um agente federal Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O capixaba encarou a confusão com bom humor. No Instagram, ele disse “com essa movimentação no meu perfil, eu já estava fazendo as malas para a farofa da Gkay. Não vai rolar”, brincou. Em um vídeo na academia, ele escreveu “vamos treinar, porque os drones não vão se derrubar sozinhos”.
Wesley ainda deixou uma enquete nos stories sobre a repercussão do perfil. As opções são “se joga e abre logo um onlyfans (rede social que é conhecida pelo conteúdo sensual)” e “Sai dessa e vai treinar”.

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