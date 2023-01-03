Capixaba é confundido com agente antidrone da PF e ganha seguidores

O engenheiro Wesley Zardo é confundido com agente federal que usava arma antidrone Crédito: Divulgação/Redes Sociais

A imagem de um agente federal com uma arma antidrone durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu na internet. O equipamento, que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, impressionou os internautas. Na tentativa de identificar o personagem da foto, o perfil Gina Indelicada, que tem mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, deu o palpite de que o agente seria o engenheiro capixaba Wesley Cesconetto Zardo.

Wesley, então, se surpreendeu com o número de seguidores aumentando. O engenheiro e praticante de crossfit teve que vir a público e esclarecer que, apesar da semelhança, não era ele fazendo a segurança presidencial no dia 1° de janeiro. Por stories, ele contou o ocorrido.

Ele contou à reportagem que não era uma pessoa muito ligada às redes sociais, o chamado lowprofile. “Antes, eu tinha trezentos seguidores, só gente que conheço”.

O crossfiteiro, que é casado, disse que ainda não abriu todas as mensagens que recebeu, mas que a esposa também se divertiu com o caso. Ela, inclusive, o incentivou a brincar mais tempo com o equívoco dos internautas.

Zardo, entretanto, não vislumbra o mundo das celebridades. Engenheiro na Petrobrás, ele acredita que o número de seguidores que ganhou ainda é pequeno. Mesmo assim, ainda pretende fazer piada com a situação.

Wesley Zardo brincou com fato de ser confundido com um agente federal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O capixaba encarou a confusão com bom humor. No Instagram, ele disse “com essa movimentação no meu perfil, eu já estava fazendo as malas para a farofa da Gkay. Não vai rolar”, brincou. Em um vídeo na academia, ele escreveu “vamos treinar, porque os drones não vão se derrubar sozinhos”.