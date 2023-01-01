PF derruba drone na Esplanada dos Ministérios durante posse de Lula

BRASÍLIA - A Polícia Federal derrubou um drone que sobrevoava a Esplanada dos Ministérios neste domingo (1º), dia da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O forte esquema de segurança elaborado para a data proíbe a utilização de drones na região, exceto aqueles das forças de segurança ou autorizados e cadastrados pela equipe de transição, com os operadores acompanhados.
O dispositivo derrubado pela PF não estava devidamente registrado. Agentes de segurança contam com armas antidrone para ajudar na segurança da posse.
A estrutura de segurança conta com participação de órgãos do Distrito Federal e do governo federal. Uma central de monitoramento das forças de segurança atua na Esplanada dos Ministérios durante todo o evento.