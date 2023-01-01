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Novo governo

PF derruba drone na Esplanada dos Ministérios durante posse de Lula

Agentes da Polícia Federal usam armas antidrone para fazer segurança da cerimônia, em Brasília (DF)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2023 às 17:17

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 17:17

BRASÍLIA - A Polícia Federal derrubou um drone que sobrevoava a Esplanada dos Ministérios neste domingo (1º), dia da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Agente da Polícia Federal com arma antidrone durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Agente da Polícia Federal com arma antidrone durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Redes Sociais/Reprodução
O forte esquema de segurança elaborado para a data proíbe a utilização de drones na região, exceto aqueles das forças de segurança ou autorizados e cadastrados pela equipe de transição, com os operadores acompanhados.
O dispositivo derrubado pela PF não estava devidamente registrado. Agentes de segurança contam com armas antidrone para ajudar na segurança da posse.
A estrutura de segurança conta com participação de órgãos do Distrito Federal e do governo federal. Uma central de monitoramento das forças de segurança atua na Esplanada dos Ministérios durante todo o evento.

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