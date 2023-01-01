PF derruba drone na Esplanada dos Ministérios durante posse de Lula

Agente da Polícia Federal com arma antidrone durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Redes Sociais/Reprodução

O forte esquema de segurança elaborado para a data proíbe a utilização de drones na região, exceto aqueles das forças de segurança ou autorizados e cadastrados pela equipe de transição, com os operadores acompanhados.

O dispositivo derrubado pela PF não estava devidamente registrado. Agentes de segurança contam com armas antidrone para ajudar na segurança da posse.