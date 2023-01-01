Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PM apreende rojões e peixeira com homem que tentava acessar posse de Lula
Segurança em Brasília

PM apreende rojões e peixeira com homem que tentava acessar posse de Lula

Segundo a nota da corporação, ele vinha do Rio de Janeiro para o evento e teve os objetos encontrados com ele durante a revista. O homem foi encaminhado à delegacia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2023 às 15:27

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 15:27

Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu rojões e uma faca com um homem que tentava entrar na área da posse de Lula
Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu rojões e uma faca com um homem que tentava entrar na área da posse de Lula Crédito: Divulgação/PMDF
A Polícia Militar do Distrito Federal informou que um homem foi detido por volta das 9h deste domingo (1º) enquanto tentava "entrar na área da festa da posse portando uma faca e fogos de artifício".
Segundo a nota da corporação, ele vinha do Rio de Janeiro para o evento e teve os objetos encontrados com ele durante a revista. O homem foi encaminhado à delegacia.
A PM-DF também informou que "estão ocorrendo apreensões de diversos objetos", mas não detalhou outras ocorrências envolvendo detenções.

Posse de Lula conta com forte esquema de segurança

Até o momento, para garantir a segurança, já se sabe que:
  • O STF proibiu o transporte de armas e munições por CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) até 2 de janeiro.
  • Lula terá a possibilidade de trocar a tradicional limusine aberta por um carro blindado para fazer o cortejo ao Planalto.
  • A previsão é que ao menos 8 mil agentes de segurança, incluindo policiais e militares, atuem no evento.
  • Haverá também policiais civis infiltrados.
  • Todo o contingente da Polícia Militar do Distrito Federal trabalhará no dia 1º.
  • O governo de Jair Bolsonaro (PL) autorizou o uso da Força Nacional no dia da posse.
  • O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que medidas de segurança serão tomadas já nas primeiras horas do novo governo.

Veja Também

Assista ao vivo: confira a cerimônia de posse de Lula em Brasília

Mourão critica 'lideranças' e diz que Forças Armadas 'pagaram a conta'

37 ministros: conheça o time de Lula para seu terceiro mandato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Lula Rio de Janeiro Brasília (DF) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados