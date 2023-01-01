PM apreende rojões e peixeira com homem que tentava acessar posse de Lula

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que um homem foi detido por volta das 9h deste domingo (1º) enquanto tentava "entrar na área da festa da posse portando uma faca e fogos de artifício".
Segundo a nota da corporação, ele vinha do Rio de Janeiro para o evento e teve os objetos encontrados com ele durante a revista. O homem foi encaminhado à delegacia.
A PM-DF também informou que "estão ocorrendo apreensões de diversos objetos", mas não detalhou outras ocorrências envolvendo detenções.
Posse de Lula conta com forte esquema de segurança
Até o momento, para garantir a segurança, já se sabe que:
- O STF proibiu o transporte de armas e munições por CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) até 2 de janeiro.
- Lula terá a possibilidade de trocar a tradicional limusine aberta por um carro blindado para fazer o cortejo ao Planalto.
- A previsão é que ao menos 8 mil agentes de segurança, incluindo policiais e militares, atuem no evento.
- Haverá também policiais civis infiltrados.
- Todo o contingente da Polícia Militar do Distrito Federal trabalhará no dia 1º.
- O governo de Jair Bolsonaro (PL) autorizou o uso da Força Nacional no dia da posse.
- O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que medidas de segurança serão tomadas já nas primeiras horas do novo governo.