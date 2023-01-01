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Brasília

Multidão toma conta da Esplanada dos Ministérios para posse de Lula

Termômetros marcam 28°C e bombeiros jogam água na população

Publicado em 

01 jan 2023 às 14:12

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 14:12

A temperatura elevada e o dia ensolarado na Esplanada dos Ministérios acenderam um alerta para equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, neste domingo (1°) de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
Para amenizar o calor, carros-pipa dos bombeiros estão jogando jatos de água na multidão, que se aglomera ao longo do gramado da Esplanada dos Ministérios, para acompanhar a cerimônia de posse e os mais de 60 shows programados para ocorrer até a madrugada de segunda-feira, na programação do Festival do Futuro.
A Secretaria de Saúde montou três pontos de atendimento para casos que podem ser resolvidos no local. "Teremos uma vitrine para o mundo e vamos trabalhar para que a população e os visitantes tenham todo o amparo", disse a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.
Segundo ela, as equipes estão preparadas para atender casos como de pressão arterial baixa, desidratação e insolação. Casos de maior complexidade serão encaminhados para hospitais próximos. Ao todo, 63 servidores estão escalados para trabalhar na posse de Lula.
Multidão toma conta da Esplanada dos Ministérios para a posse de Lula
Multidão toma conta da Esplanada dos Ministérios para a posse de Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os lugares que dão acesso a uma vista privilegiada da cerimônia, como a lateral da rampa do Palácio do Planalto e próximo ao espelho d'agua do Congresso, já estão completamente lotados desde o final do manhã.
Famílias com crianças, jovens, idosos e adultos agitam bandeiras e entoam músicas da campanha do presidente eleito em segundo turno no dia 30 de outubro.
Próximo ao Congresso, a movimentação começa a ser intensificar com a chegada de profissionais de imprensa e parlamentares que acompanharão a sessão de posse. A segurança no local foi redobrada e todos que acessam o interior do prédio – com exceção dos parlamentares –, passam por detectores de metal.
Com informações da Agência Brasil

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