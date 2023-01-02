Entenda como funciona arma que derrubou quatro drones na posse de Lula

A Polícia Federal derrubou quatro drones que sobrevoavam a Esplanada dos Ministérios neste domingo (1º), dia da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O forte esquema de segurança elaborado para a data proibiu a utilização de drones na região, exceto aqueles das forças de segurança ou autorizados e cadastrados pela equipe de transição, com os operadores acompanhados.

Agente da Polícia Federal com arma antidrone durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Redes Sociais/Reprodução

O dispositivo derrubado pela PF não estava devidamente registrado. Agentes de segurança contam com armas antidrone para ajudar na segurança da posse.

Como funciona a arma

A arma especial contra drones é chamada DroneGun Tactical. Ela consegue cortar o sinal de drones de qualquer marca ou modelo emitindo uma frequência que interrompe a comunicação entre o drone e quem o pilota.

Quem manuseia a arma consegue controlar o aparelho e pousá-lo em um local seguro. O dispositivo também permite que os agentes localizem o piloto, acionando uma função que faz o aparelho voltar ao local de partida. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil) aprovou o uso da DroneGun Tactical em setembro. A fabricante da arma, a australiana Drone Shield, diz que o equipamento consegue afastar drones de diversos tamanhos a mais de 1 km de distância. Veja abaixo como funciona o equipamento