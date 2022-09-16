Capitão Sousa defende legalização das drogas e diz que problema é uma questão de saúde

Em sua proposta de governo, o candidato promete criar a universidade estadual. Seu objetivo é oferecer uma universidade aberta para dar condições aos filhos da classe trabalhadora de sonhar e se formar na área desejada. "A educação básica é essencial. Escolas e creches em tempo integral para todas as crianças. Educação tem que ser prioridade, mas é preciso que aquele adolescente tenha uma perspectiva de cursar uma universidade", disse.

O candidato do PSTU tem como prioridade na área da saúde a regionalização do atendimento com especialidades médicas. "Vamos convocar toda a classe trabalhadora para tomarmos as nossas riquezas. A riqueza do povo capixaba está estregue aos milionários sem isso não é possível fazer absolutamente nada", afirmou.

Questionado sobre como pretende combater o crime organizado instalado ele afirma que a polícia fica cuidando de uma área que não é sua, como questões de saúde pública. "Essa guerra é um dos maiores absurdos que está acontecendo. Veja a minha cor, eu venho de lá. Quem está morrendo nessa guerra poderiam ser meus filhos, meus irmãos. A polícia precisa ter condições de agir. Se ele está envolvido em questões de saúde pública, o policial fica cuidando de uma área que não é sua. Seria importante a valorização do servidor para se dedicar ao que é a sua formação que é inibir roubos e homicídios e não tratar coisas de saúde pública que são as drogas", frisou.