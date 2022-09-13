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Audifax promete criar supercreches e dobrar valor do Bolsa Capixaba

Em entrevista à TV Gazeta, o candidato a governador afirmou que a segurança pública será sua prioridade, mas a primeira ação será dobrar o valor do benefício estadual para pessoas em extrema pobreza
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

13 set 2022 às 16:02

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 16:02

Audifax Barcelos, candidato ao governo do Espírito Santo pelo partido Rede, durante entrevista ao ES 1 da TV Gazeta
Audifax Barcelos, candidato ao governo do Espírito Santo pelo partido Rede, durante entrevista ao ES 1 da TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini
O candidato a governador Audifax Barcelos (Rede) prometeu em entrevista à TV Gazeta nesta terça-feira (13) fazer supercreches nos municípios com recursos estaduais e dobrar o valor médio do Bolsa Capixaba de R$ 155 para R$ 300, caso seja eleito em outubro deste ano. O benefício de transferência de renda do governo estadual é pago às pessoas em situação de extrema pobreza que não recebem o Auxílio Brasil.
"A primeira ação imediata que vou fazer é aumentar o valor da Bolsa Capixaba e vou colocar em campo equipe para atendimento da população de rua. Hoje, o governo coloca em média R$ 155. A proposta é dobrar para R$ 300", afirmou o candidato, que também assegurou que vai ampliar os gastos na área social e cuidar da população que não tem moradia com regularização fundiária, além da destinação de casas e apartamentos para essas pessoas.
O candidato da Rede é o segundo nome a ser entrevistado pelo ES1, da TV Gazeta. Na segunda (12), Manato abriu a agenda de sabatinas. O calendário segue nesta semana com Renato Casagrande (PSB), na quarta (14) e Guerino Zanon (PSD), na quinta (15). Na sexta (16), é a vez de Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Aridelmo (Novo) e Claudio Paiva (PRTB).

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Ex-prefeito da Serra, Audifax ressaltou que a segurança pública será sua prioridade número um e disse que a escolha da sua vice, a Tenente Bombeira Andresa (Solidariedade), teve como objetivo sinalizar isso à sociedade capixaba. Ele afirmou ainda que vai criar uma Secretaria da Mulher, como implantou durante sua gestão como prefeito da Serra, ampliar o número de delegacias da mulher e outras delegacias especializadas.
Para garantir a realização desses projetos, o candidato afirmou que pretende executar todo o orçamento e utilizar os recursos que a atual gestão têm poupado. Segundo o redista, há R$ 6 bilhões em recursos estaduais guardados, mas não soube detalhar que recursos são esses.
"Para que guardar R$ 6 bilhões? Eu soube recentemente, porque foi publicado faz quase um mês pelo TCU (Tribunal de Contas da União). Com esse recurso, daria para construir 60 hospitais. Construí um hospital com R$ 100 milhões na Serra. Sou economista, vou ter responsabilidade fiscal. Vou manter gestão nota A. Mas guardar dinheiro enquanto tem população passando fome, jamais faria", enfatizou Audifax.
Ele também voltou a afirmar que não vai declarar apoio a nenhuma candidatura à Presidência da República. Embora o seu partido, Rede, esteja aliado à candidatura do ex-presidente Lula, Audifax afirma que não sabe quem vai ser o próximo presidente e vai ser preciso dialogar com qualquer um que seja eleito. "Entendo que a maior parte da população quer conversar sobre propostas para o Espírito Santo", disse.

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COMBATE À VIOLÊNCIA

Indagado sobre como pretender atuar para reduzir os altos números de homicídios no Estado, Audifax recorreu à atuação como  prefeito da Serra e disse que há recursos financeiros, mas é preciso ter foco. Ele lembrou que quando assumiu o comando da Prefeitura da Serra, o município era o número um em homicídio no Brasil e, ao deixar o comando do município, a Serra não figurava mais entre os 100 mais violentos do país.
"Quando eu era prefeito, fui pra dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar, chamei a responsabilidade pra mim, mesmo não sendo eu o chefe deles. Quando eu cheguei na prefeitura eram 480 mortes e quando deixei era menos da metade. Ao trazer uma militar como vice, eu quero sinalizar que a segurança pública será uma prioridade. Tem R$ 6 bilhões sobrando nos cofres do Estado, guardados. É preciso valorizar os trabalhadores da segurança, criar delegacias da mulher e delegacias especializadas", pontuou.
O candidato disse que também vai aumentar o efetivo de policiais, mas não detalhou número, além de melhorar o salário das forças de segurança, pois "existe uma folga enorme do gasto com pessoal para fazer isso".

EDUCAÇÃO

Sobre a área da educação, o candidato a governador da Rede Sustentabilidade afirmou que pretende implantar "supercreches", a exemplo de unidades de educação infantil instaladas no município da Serra durante a sua gestão, com espaço para berçário e pré-escola.
"Tem município que não tem creche, como Atílio Vivacqua e Divino de São Lourenço. Quero fazer creche de tempo integral nos municípios. Eu sei que a responsabilidade de construir creches é dos municípios, mas andei os municípios e percebi a realidade. Também vamos trazer uma poupança-aluno para o segundo grau (Ensino Médio), com foco no ensino profissionalizante", destacou, sem entrar em detalhes.

INVESTIMENTOS

Durante a entrevista, Audifax afirmou que pretende dar prioridade à região Sul, se eleito governador, pois a região carece de atenção e investimentos, enquanto a região Norte já está inserida na Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Entre as propostas dele para a região está a viabilização de um aeroporto regional.
O candidato ao governo do Estado também tem entre as suas propostas de investimentos a destinação de uma área física na Grande Vitória ou no Sul no Estado para a construção do "Vale do Silício Capixaba". Para isso, pretende usar recursos do Fundo Soberano, que atualmente tem saldo de R$ 1 bilhão, para atrair empresas de tecnologia a se instalarem no Espírito Santo.

TRANSCOL

O candidato garantiu que vai colocar para circular no Sistema Transcol todos os ônibus com ar-condicionado e também vai "proporcionar segurança pública dentro dos ônibus". Ele ainda criticou o fato de o Aquaviário não ter saído do papel até agora e disse que também vai priorizar o transporte para melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória.

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