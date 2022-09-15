Guerino quer abrir 3 mil vagas para PM e ampliar ensino integral no ES

Guerino Zanon, candidato ao governo do ES pelo PSD, é entrevistado no ES1 da TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Abrir concurso para contratar mais de 3 mil policiais militares para aumentar o número de PMs nas ruas, investir na polícia investigativa e ampliar o número de escolas de tempo integral. Essas são algumas das promessas do candidato do PSD ao governo do Espírito Santo, Guerino Zanon

Ex-prefeito de Linhares por cinco mandatos, Guerino também tem como meta, caso eleito, implantar o ensino profissionalizante no ensino médio e criar a residência para professores, para preparar os profissionais por um ano antes de assumirem a sala de aula.

POLÍTICA

No início da entrevista, Guerino Zanon foi questionado se associar seu nome ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, não seria uma estratégia para conquistar os votos dos eleitores, visto que Bolsonaro não o apoia publicamente. Guerino inclusive deixou o MDB — que tem como candidata Simone Tebet — há poucos meses, para concorrer ao cargo de governador.

“Não é estratégia para conseguir mais voto. Eu defendo um projeto conservador para o País e quem nos representa é o presidente Jair Bolsonaro. Guerino é conservador de nascença. Meus pais e eu sempre fomos conservadores”, disse.

EDUCAÇÃO

Questionado sobre a eficiência de seus os planos para a educação do Estado, tendo em vista que a nota do Ideb de 2019 de Linhares, cidade em que foi prefeito por 20 anos, ter ficado abaixo da meta prevista — 4,8 quando o objetivo era 5,3 —, Guerino justificou que houve descontinuidade de seu governo, de 2013 a 2016.

O candidato afirmou que, em Linhares, implantou a educação infantil com 8 horas e deixou todos os bairros da cidade com escola. Para Zanon, professor de Física de formação, o Estado tem dinheiro para melhorar a educação e também para auxiliar os municípios. Entre as suas propostas está a ampliação do ensino em tempo integral e a residência do professor.

"Vamos construir 100 escolas para implantar o ensino em tempo integral, implantar o ensino profissionalizante, a residência do professor, trabalhar a criança do 0 aos 6 anos e vamos ajudar os municípios na implantação de CEIs (centros de educação infantil) de oito horas", afirma.

SEGURANÇA

Para resolver problemas atuais da segurança, como a guerra das facções na Grande Vitória, Guerino pretende implantar uma força de segurança contra o tráfico de drogas e investir na polícia investigativa para prender criminosos. O candidato também falou sobre a defasagem do número de policiais nas ruas. Por isso, defende a contratação de mais 3 mil para completar um efetivo mínimo de 10 mil PMs, para que mais profissionais estejam nas ruas.

"Quando o tráfico está infiltrado, está faltando políticas sociais. No bairro Aviso, em Linhares, em um ano, tivemos 20 homicídios. Decidi invadir com políticas sociais e, no ano seguinte, caiu para três. Vamos valorizar os policiais, trabalhar o social e atrair investimentos, gerando empregos e dando oportunidade de uma vida melhor. Valorizar o PM é dar assistência psicológica para ter equilíbrio", afirma.

O candidato defende ainda que o policial militar deve ter o direito de tomar decisão de atirar em caso de conflito, comparando a situação a de um médico que precisa enfrentar uma complicação durante uma cirurgia, por exemplo.

Hospital Geral de Linhares - HGL Crédito: Prefeitura de Linhares

SAÚDE

Sobre a situação do Hospital Geral de Linhares (HGL) , que seria cedido para o Estado, mas acabou não tendo a administração transferida, Guerino afirmou que o governo marcou por 16 vezes a assinatura, mas que ela não se concretizou, o que o candidato considerou uma falta de responsabilidade.

Segundo Guerino, a estadualização foi fechada em 2018, com prazo de finalizar o acordo em 2019. Em maio deste ano, o governo propôs de a prefeitura assumir o pronto-socorro para o governo transformar o hospital em porta fechada (que recebe pacientes encaminhados pela Central de Regulação), o que o ex-prefeito não considerou justo.

MOBILIDADE URBANA

A respeito de um dos principais problemas de mobilidade do Estado, atualmente, que é a falta da duplicação das BRs 262 e 101, o candidato afirmou que o governo do Estado precisa assumir protagonismo. "Vamos dialogar com a bancada federal para a retomada das obras da Eco101 na BR 101 e com o governo federal."

Sobre mobilidade metropolitana, disse que quer aumentar o número de ônibus na Grande Vitória, além de aumentar a segurança nos terminais, com a polícia mais presente e fazendo parceria com as guardas. Ele afirma que o Estado pode ajudar com financiamento para as empresas adquirirem novos ônibus para a frota. "O governo tem que chamar os prefeitos da Região Metropolitana para um grande encontro, para se pensar nas melhores alternativas para as cidades", defende.

ICMS SOCIAL

Entre as bandeiras de sua campanha está o ICMS Social, projeto que visa a devolver o imposto pago pelas famílias inscritas no CadÚnico para a compra de alimentos. Guerino também se compromete a manter a redução das alíquotas de ICMS para gasolina, diesel, telefonia, energia elétrica e outras.