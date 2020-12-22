Candidatos do ES gastaram R$ 71 milhões na campanha eleitoral de 2020

Santinhos espalhados na rua: este foi um dos gastos dos candidatos durante as eleições no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

As eleições no Espírito Santo movimentaram R$ 71,1 milhões em 2020. Esse foi o valor total de despesas contratadas pelos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no Estado. O montante é 11% maior do que a gasto total dos candidatos nas eleições de 2016. No entanto, como em 2020 foram 12.573 candidatos  2.111 a mais do que em 2016  o valor médio gasto para cada pessoa que disputou uma vaga caiu de R$ 6.098 para R$ 5.654.

A Gazeta por meio das prestações finais das contas dos candidatos, disponíveis no repositório de dados do (Veja a relação na tabela abaixo) Os números foram levantados porpor meio das prestações finais das contas dos candidatos, disponíveis no repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com dados atualizados até esta segunda-feira (21). Entre os que mais utilizaram recursos nesta campanha estão os dois nomes que chegaram ao 2º turno na eleição da Capital, em Vitória

O ex-prefeito da cidade João Coser (PT), que ficou em 2º lugar, com 41,5% dos votos, foi o líder em gastos, com R$ 5,5 milhões em despesas contratadas. Já o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos), eleito com 58,5% dos votos, gastou R$ 2,4 milhões na campanha.

Entre as principais despesas declaradas pelos candidatos estão impulsionamentos na internet, contratação de consultores de marketing, gravações de vídeos, gasolina, pagamento de cabos eleitorais, serviços advocatícios e contábeis, entre outros.

Vitória também teve a campanha mais cara de vereador. O vereador Luiz Emanuel Zouain (Cidadania), que foi reeleito na Capital, acumulou despesas que totalizaram R$ 114,4 mil. Em segundo lugar, está a candidata a vereadora também de Vitória e também do Cidadania, Irecy Muniz, que gastou R$ 112,2 mil. Mesmo sendo uma das candidatas com mais recursos no Estado, ela obteve 498 votos e não se elegeu.

Em terceiro lugar está Flávia da Diane (Rede), que tentou uma vaga na Câmara de Cariacica . Ela teve 836 votos e não se elegeu, apesar dos R$ 89,5 mil que injetou na campanha. No total, os vereadores de todo o Estado gastaram R$ 18,7 milhões na eleição.

FUNDO ELEITORAL REPRESENTA 57,5% DA RECEITA DOS CANDIDATOS

A receita total arrecadada pelos políticos do Estado foi maior do que a despesa. Foram arrecadados, juntando o fundo eleitoral, o fundo partidário (que é pago para manutenção dos partidos e parte é usada na campanha) e outros tipos recursos, como vaquinhas virtuais e doações de terceiros, R$ 86,9 milhões. Desse valor, R$ 50 milhões vieram do fundo eleitoral para os candidatos capixabas, o que significa 57,5% do total da receita. O que não for utilizado pelos candidatos deve ser devolvido para a União.

Quem mais recebeu dinheiro do fundão  que é como o fundo eleitoral foi apelidado  foi João Coser, que teve R$ 5,6 milhões depositado para sua candidatura. Desse valor, as despesas custaram R$ 100 mil a menos, segundo os dados disponibilizados pelo TSE.

De acordo com a contabilidade da campanha do petista, o valor da receita que "sobrou" é, na verdade, referente a despesas estimadas com serviços e materiais de campanha que não foram contratados por Coser e sim pela direção nacional do PT. Ou seja, parte da despesa contratada não entra na prestação de contas do candidato e sim na do partido, mas ele tem que lançar o valor em suas receitas.

Dessa forma, o candidato declara um valor aproximado pelo custo dos materiais, mesmo que a despesa tenha sido paga, com recursos do fundo eleitoral, pelo Diretório Nacional do partido. O montante não entra no campo "despesa contratada", que foi utilizado como critério pela reportagem, e por isso há uma diferença de R$ 100 mil, segundo a explicação do PT.

Ainda assim, Coser tem R$ 3.600 a devolver à União, pois esta foi a quantia doada em dinheiro e que não foi utilizada durante sua campanha.