Candidatos a prefeito da Grande Vitória saem às ruas no último dia de campanha

Postulantes aos cargos do Executivo municipal em Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra fizeram caminhadas, carreatas e encontros com eleitores, em busca de votos que podem ser decisivos antes da votação neste domingo (6)

No último dia permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para campanha eleitoral, os candidatos às prefeituras de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra aproveitaram o sábado (5) para ir às ruas em agendas agitadas, na busca por votos dos eleitores, principalmente dos indecisos.

Às vésperas da ida às urnas, neste domingo (6), os candidatos realizaram carreatas e encontros com seus apoiadores em eventos, durante o dia todo.

Confira o que os candidatos que buscam a cadeira do Executivo municipal fizeram neste sábado (5):

CARIACICA

Candidatos de Cariacica em último dia de campanha Tela cheia 1 de 2

CÉLIA TAVARES (PT)

A candidata realizou, pela manhã, uma caminhada com apoiadores que saiu da rotatória Vila Oásis e foi acompanhada por seu candidato a vice, Hudson Vassoler, e pelo deputado federal Helder Salomão. Na parte da tarde, percorreu bairros do município com trio elétrico.

EUCLÉRIO SAMPAIO (MDB)

Candidato à reeleição, Euclério Sampaio começou o dia com caminhada e bandeiraço na Avenida Mário Gurgel, com a presença de seus eleitores e da candidata a vice, Shymenne de Castro. Ele finalizaria as atividades pela tarde, circulando pelo município em um trio elétrico.

No início da noite, Euclério foi internado em UTI com quadro de pneumonia. Procurada, a assessoria do candidato foi procurada para informar se ele conseguiu completou a agenda programada para o dia, mas não houve retorno dessa confirmação.

IVAN BASTOS (PL)

A véspera das eleições para o candidato começou com carreata por bairros de Cariacica. Um encontro com as lideranças evangélicas do município, às 15h, finalizou as atividades do dia.

Até o momento da publicação desta matéria, a assessoria de Ivan Bastos (PL) ainda não havia enviado nenhuma foto do candidato, cumprindo a agenda do dia.

SERRA

Último dia de campanha à Prefeitura da Serra Tela cheia 1 de 7

ANTONIO BUNGESTAB (PRTB)

Pela manhã, o candidato e seu vice, Bençao (PRTB), tomaram café juntos e fizeram visitas a alguns eleitores. Antonio Bungenstab também foi receber sua filha no aeroporto e, no período da tarde, fez ligações para lideranças políticas do município e para apoiadores que estão ajudando de forma voluntária na campanha.

AUDIFAX BARCELOS (PP)

O candidato do Progressistas esteve, pela manhã, em um trio elétrico na orla da Serra, acompanhado do presidente estadual do partido, Da Vitória. A previsão era a agenda seguir até as 20h por diversos bairros do município. “Estaremos nas ruas, no corpo a corpo, até o último momento, sentindo e trocando ideias com a população em cada canto da cidade”, afirmou o candidato.

IGOR ELSON (PL)

Durante todo o dia, o candidato fez carreata pelo município. Igor Elson estava acompanhado de outros candidatos a vereadores do seu partido e passou por Serra Sede, Serra Dourada, Barcelona, Porto Canoa e Grande Barcelona.

PABLO MURIBECA (REPUBLICANOS)

O candidato realizou, durante o dia, carreatas com um trio elétrico e seu automóvel pessoal. Ele passou por Planalto Serrano, do bloco A ao bloco C, e na região de Serra Sede. Ele estava acompanhado de alguns candidatos a vereadores do seu partido, como o candidato Rodrigo Caldeira.

PROFESSOR ROBERTO CARLOS (PT)

O professor Roberto percorreu mais de 14 bairros do município da Serra com uma carreata pela manhã, desde o Bairro de Fátima até a Vista da Serra. À tarde, ele realizou uma caminhada na Central Carapina. O candidato estava acompanhado da sua vice Cida Alves, alguns candidatos a vereador da cidade e apoiadores.

WEVERSON MEIRELES (PDT)

O candidato do PDT percorreu as ruas serranas durante todo o dia. Acompanhado pelo atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT), a caravana passou pelo Parque Residencial Laranjeiras e por Jardim Carapina. À tarde, Weverson continuou sua agenda em Serra Sede e reforçou: “A Serra me acolheu com tanto carinho, e hoje é uma honra poder retribuir esse apoio com propostas concretas para nossa cidade".

WYLSON ZON (NOVO)

O candidato passou pelos redutos de todos os candidatos a vereador do seu partido, com carros de som e apoiadores. Passou também por Manguinhos, bairro onde reside, encerrando o percurso na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Wylson Zon disse ter recebido "caloroso apoio dos moradores" e agradeceu a seus apoiadores.

VILA VELHA

Candidatos à prefeitura de Vila Velha em último dia de campanha Tela cheia 1 de 3

ARNALDINHO BORGO (PODEMOS)

O candidato à reeleição cumpriu sua agenda de compromissos pela manhã, com gravações e reuniões internas. À tarde, ele se reuniu com apoiadores e percorreu, com trio elétrico, alguns locais da cidade. Arnaldinho encerrou os compromissos participando de um encontro em uma igreja evangélica, na Praia de Itaparica.

CORONEL RAMALHO (PL)

Às vésperas das eleições municipais, o candidato Coronel Ramalho realizou, na manhã deste sábado (5), uma carreata pelas ruas do Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, ao lado da sua candidata a vice, Laryssa Rodrigues (PL). No período da tarde, ele reforçou sua presença junto aos eleitores, percorrendo bairros como Santa Rita, Ataíde, Praia da Costa, entre outras comunidades.

NICOLAS TRANCHO (PSOL/Rede)

Pelo período da manhã, o candidato marcou presença na tradicional Feira de Itapuã, onde aproveitou para conversar com eleitores e apoiadores. Durante toda a tarde, Nícolas conduziu uma carreata por toda a Região V de Vila Velha, mobilizando a população local.

JOÃO BATISTA BABÁ (PT)

Nesta véspera da votação, o candidato petista foi à feira de Itapuã e também percorreu toda a orla da praia.

Procurada, a assessoria do candidato Maurício Gorza (PSDB) não respondeu até o momento da publicação desta matéria.

VITÓRIA

Último dia de campanha à prefeitura de Vitória Tela cheia 1 de 6

ASSUMÇÃO (PL)

O candidato da coligação Vitória por Você teve compromissos a partir das 14h30, com uma carreata com concentração em Jardim Camburi e que percorreu diversos bairros e avenidas de Vitória durante a tarde.

CAMILA VALADÃO (PSOL)

O “Kombitê” de Camila Valadão passou pela feira livre de Maria Ortiz e pela Ilha do Príncipe durante a manhã. Ela esteve acompanhada pelo vice, Macaciel Breda (Rede), além de candidatos a vereador, apoiadores e líderes de militância. Na parte da tarde, a candidata participou de um bandeiraço e entrega de panfletos em frente ao Shopping Vitória.

DU (AVANTE)

Du passou a manhã em uma caminhada por Jardim da Penha, onde, ao lado de seu vice, Coronel Wagner, realizou reuniões com comerciantes da região e participou de um bandeiraço. Na parte da tarde, o candidato participou de uma reunião com lideranças, apoiadores e equipe do Comitê 70 na Enseada do Suá.

JOÃO COSER (PT)

Junto à vice, Priscila Manso, e ao senador pelo Espírito Santo Fabiano Contarato, além de um trio elétrico de apoiadores, João Coser realizou uma carreata que partiu do Tancredão, às 10h. Já na parte da tarde, a agenda foi dedicada a uma caminhada pelas ruas de Itacaré e Território do Bem, com início às 15h.

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)

O candidato à reeleição esteve ao lado dos seus apoiadores na feira de São Pedro, pela manhã. Já na parte da tarde, estava prevista uma carreata com concentração inicial no Sambão do Povo.

LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS (PSDB)

A agenda do candidato e do seu vice, Victor Ricciardi, foi dedicada a um giro por bairros e regiões da cidade como Praça Costa Pereira, Centro, Vila Rubim, Grande Santo Antônio, Grande São Pedro, Maruípe, Jardim da Penha e Jardim Camburi. Segundo a assessoria, Luiz Paulo ainda compareceria ao aniversário do Pr. Dionísio Alves, às 19h, em Nova Palestina.

*Aline Gomes, André Borghi, Isabelle Braconnot, Louize Lima e Yasmin Spiegel são alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pela editora Fernanda Dalmacio.

