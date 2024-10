Eleições 2024

Confira a situação eleitoral do seu candidato às vésperas da votação

Ao menos 4% dos registros de candidatura foram negados, cancelados ou ainda aguardam julgamento; veja quais são

2 min de leitura min de leitura

Dados da Justiça Eleitoral indicam situação dos candidatos no ES. (Vecteezy)

Dos 9856 registros de candidatura apresentados à Justiça Eleitoral no Espírito Santo para as Eleições 2024 - entre postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador -, ao menos 9437 foram deferidos sem contestação, totalizando 95,8%. A Justiça Eleitoral considera deferida a “candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado”. Em outras palavras, esses candidatos estão aptos a disputar o pleito sem qualquer impedimento.

Outras 419 candidaturas, 4,2% do total, estão em outras situações. Entre elas, 12 estão na categoria “deferido com recurso”. Isso significa que são candidaturas regulares e com pedido de registro julgado deferido, mas que foi apresentado recurso contra a decisão aguardando julgamento por instância superior.

Ao menos 143 pedidos de candidatura foram indeferidos, o que quer dizer que a candidatura não reuniu as condições necessárias para a aprovação, ou que está vinculada a um partido, federação ou coligação indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Outras 44 estão indeferidas com recurso, ou seja, foram rejeitadas mas ainda deve haver julgamento de recurso em uma instância superior.

Há 213 registros de renúncias, que é quando é apresentada desistência e ela é homologada. Dois casos aparecem como pendentes de julgamento, ou seja, o pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça, inclusive por motivo de substituição da candidatura ou anulação da convenção. Nessa categoria, o candidato concorre ao pleito e consta na urna eletrônica.

Dois pedidos foram classificados como “não conhecidos”, o que significa que não preencheram os requisitos mínimos para apreciação. Outros três candidatos que solicitaram registro de candidatura faleceram.

As informações foram extraídas dos dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral às 20h (horário de Brasília) da sexta-feira (4) e podem sofrer atualizações. Confira a lista completa:

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta