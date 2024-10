Eleições 2024

A Gazeta e CBN trazem cobertura completa das Eleições 2024, com apuração em tempo real e análises

Do início ao fim do processo eleitoral, leitores terão informações diretamente dos locais de votação, apuração dos votos em tempo real com base nos dados oficiais do TSE e programa especial trazendo bastidores e análises dos resultados

A cobertura das eleições de A Gazeta e CBN vai contar com atualização da contagem de voto em tempo real. (Roberto Jayme/Ascom/TSE)

Eduarda Lisboa Repórter / [email protected]

Neste domingo (6), data do primeiro turno das eleições municipais de 2024, A Gazeta e a Rádio CBN irão cobrir o processo eleitoral do início ao fim. Os eleitores terão informações diretamente dos locais de votação, apuração dos votos em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e um programa especial trazendo bastidores e análises dos resultados das eleições.

Em 2024, mais de 2,9 milhões de eleitores irão às urnas decidir os próximos prefeitos e vereadores dos 78 municípios capixabas. O horário de votação é das 8h às 17h. Para manter você informado durante todo processo eleitoral, A Gazeta vai divulgar notícias diretamente dos locais de votação. O eleitor também poderá acompanhar a movimentação eleitoral no decorrer do dia por meio das redes sociais e da Rádio CBN.

A partir das 17h, quando começa oficialmente a abertura das urnas, a página de Eleições de A Gazeta vai transmitir em tempo real os resultados das votações para prefeito e vereador dos municípios capixabas, com base nos dados oficiais do TSE.

"O objetivo dessa página é tornar mais rápida e prática a visualização do resultado da apuração para o eleitor. Vamos apresentar um panorama de todos os 78 municípios do Espírito Santo nas votações para vereador e para prefeito e, à medida em que os eleitos forem sendo definidos, essa página também vai trazer as informações de quem são os vencedores dessa corrida eleitoral”, explica Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN.

O eleitor também poderá acompanhar, a partir das 17h, pela Rádio CBN, site A Gazeta e pelas redes sociais, o programa ao vivo que trará análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados nas redes sociais e os bastidores das eleições.

O programa especial será apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Essas iniciativas chegam para fortalecer ainda mais a cobertura de A Gazeta nas Eleições 2024, que reúne informações didáticas sobre o processo eleitoral e a movimentação política no Espírito Santo com conteúdos multimídia. Para ficar bem informado, acesse https://www.agazeta.com.br/eleicoes.

