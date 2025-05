Tumulto

Deputado do ES que desejou morte de Lula se envolve em confusão na Câmara

Gilvan da Federal (PL) bateu boca e trocou ofensas com o líder do PT, Lindbergh Farias, durante audiência da Comissão de Segurança Pública

Publicado em 29 de abril de 2025 às 15:37

Gilvan e Lindbergh Farias precisaram ser contidos por colegas Crédito: Bruno Spada e Kayo Magalhães/Agência Câmara

O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) se envolveu em uma nova confusão na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (29), ao bater boca e trocar ofensas com o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (PT-RJ). Os dois precisaram ser contidos por colegas parlamentares para não partirem para a agressão física. O tumulto ocorreu durante audiência da Comissão de Segurança Pública, com a participação ação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. >

Conforme informações do Estadão, a confusão começou após Gilvan usar o tempo reservado a ele como líder do PL para criticar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamar o chefe do Executivo de “descondenado” e afirmar que a gestão petista está “importando corruptos", em referência ao asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, condenada por lavagem de dinheiro no país vizinho.>

“O senhor tem ciência de que participa de um governo corrupto? Um governo que saqueou a Petrobras, que saqueou os Correios, os fundos de pensões... Os maiores escândalos de corrupção do País se encontrou (sic) no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Uma vergonha pessoas que se dizem honestas participando de um governo do qual esse descondenado deveria estar preso pagando pelos seus crimes”, afirmou Gilvan.>

O deputado Lindbergh pediu, então, para apresentar uma questão de ordem, com base no inciso 12 do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que diz que “nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e dos demais Poderes da República, às instituições nacionais, ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas”.>

“Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do presidente...”, dizia Lindbergh, após Gilvan se levantar e ir em direção ao parlamentar petista.>

No último dia 9, o deputado do PL do Espírito Santo precisou pedir desculpas por desejar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ele havia afirmado, um dia antes, que quer que Lula “morra”, ao defender um projeto, relatado por ele, que desarma a guarda presidencial. Após a repercussão, Gilvan disse que “exagerou na fala” e que deveria “reconhecer os seus erros”.>

Durante a confusão, deputados precisaram conter os dois parlamentares e o presidente da comissão, Paulo Bilynskyj (PL-SP), chegou a acionar os policiais legislativos para conter os ânimos e apartar a confusão.>

“A esquerda vai tentar fazer a baderna para cancelar a reunião e dificultar o nosso trabalho. Peço a paciência dos senhores, todo mundo aqui é polícia, tem experiência, sabe lidar...”, afirmou Bilynskyj ao retomar a palavra na comissão.>

