Em Vitória

Câmara do ES suspende sessão por suspeita de manifestantes armados em galeria

Presidente da Casa de Leis, Anderson Goggi (PP) recebeu denúncia e paralisou as atividades por cerca de 10 minutos nesta quarta-feira (10)

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:57

A Câmara Municipal de Vitória suspendeu a sessão nesta quarta-feira (10) após denúncia de que manifestantes na galeria estariam portando fogos de artifício e poderiam estar armados. O presidente da Casa de Leis, vereador Anderson Goggi (PP), paralisou as atividades por cerca de 10 minutos até que os visitantes deixassem o espaço para vistoria.

Havia passado pouco mais de 35 minutos da abertura da sessão quando Goggi se dirigiu aos demais vereadores e avisou que tinha recebido uma denúncia, pelo celular, sobre a "presença de pessoas com foguetes e armadas no plenário."

"Diante do relato, ele agiu com base no regimento interno e, por medida de segurança, suspendeu a sessão por dez minutos, determinando a retirada temporária do público. Durante o intervalo, os vereadores e servidores permaneceram no plenário, enquanto os cidadãos nas galerias foram identificados pela equipe de segurança da Casa. Uma bolsa contendo fogos de artifício foi localizada. Após a verificação, o público foi autorizado a retornar e a sessão prosseguiu normalmente", esclarece nota da Câmara.

Goggi acrescenta que todas as pessoas puderam retornar à galeria, até quem estava portando os fogos de artifício. "Não posso afirmar que a manifestante usaria o material na Câmara, mas, ao receber a denúncia, o mais prudente foi solicitar a retirada de todos para que pudesse ser feito o cadastramento e a verificação da denúncia. Na verdade, a Câmara não tem controle do acesso e, por isso, tivemos que adotar essa medida."

O presidente da Câmara pontua que, a partir de agora, em todas as sessões será feito o cadastramento das pessoas que forem para a galeria, como forma de ter minimamente a identificação do público externo. Além disso, Goggi afirma que a Casa vai discutir que outras medidas mais efetivas podem ser adotadas para a segurança tanto dos vereadores quanto dos servidores e visitantes.

Manifestantes na galeria durante sessão na Câmara de Vitória; no detalhe, artefatos apreendidos Crédito: Reprodução

Na galeria, havia manifestantes de dois espectros políticos — esquerda e direita — se posicionando sobre votação já realizada na Casa sobre o aborto — projeto aprovado prevê a instalação de placas antiaborto em hospitais. Na tribuna, vereadores também voltaram ao tema, conforme suas convicções, e da galeria partiam reações. Mas não houve confusão.

Durante sua manifestação, o vereador Professor Jocelino (PT) disse que as mulheres que ali estavam protestavam pelas declarações feitas por Armandinho Fontoura (PL) na última sessão, quando foram chamadas de prostitutas. "A gente tem que parar de fingir que não aconteceu uma situação desrespeitosa. Mulher nenhuma vem a essa Câmara, mulher nenhuma deve ser destratada, desrespeitada, principalmente por um agente da lei. O que elas vieram cobrar de todos os vereadores é a resposta que essa Casa vai dar para uma atitude desrespeitosa que um vereador teve com as mulheres", ressaltou o petista.

Em resposta, Armandinho declarou que a fala foi desvirtuada e que se trata de um movimento orquestrado por políticos de esquerda, citando, inclusive, deputadas estaduais e vereadora de outro município. "Vou para cima de uma por uma e não adianta me intimidar", fazendo referência a queixas-crime que já ingressou contra políticos.

Depois dos discursos dos parlamentares presentes à sessão, passou-se à votação dos projetos que estavam na ordem do dia, sem nenhum outro contratempo.

