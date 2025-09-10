Home
>
Brasil
>
Veja principais pontos de Fux em julgamento de Bolsonaro

Veja principais pontos de Fux em julgamento de Bolsonaro

Ministro falou em nulidade do processo por incompetência da Corte

Ana Gabriela Oliveira Lima

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:24

Julgamento da Ação Penal 2668, sobre tentativa de golpe de Estado. São réus no processo: Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência), Almir Garnier Santos (almirante e ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Jair Bolsonaro (ex-presidente da República), Mauro Cid (tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência), Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa) e Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa). O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

SÃO PAULO - O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez um discurso duro nesta quarta-feira (10) sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na corte. O magistrado votou pela anular o processo por incompetência da corte.

Recomendado para você

O ministro do STF, terceiro a votar na ação penal da trama golpista, divergiu de Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino e afastou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete réus pelo crime de organização criminosa

Advogados de réus acusados de tentativa de golpe avaliam que voto de Fux 'lava a alma'

Aliados de Jair Bolsonaro consideraram o posicionamento do ministro contundente e capaz de abrir brecha para levar questionamentos ao plenário do STF

Bolsonaristas comemoram voto de Fux e veem brecha para recursos

Ministro falou em nulidade do processo por incompetência da Corte

Veja principais pontos de Fux em julgamento de Bolsonaro

Nele, falou da nulidade da ação penal em razão também do julgamento na Primeira Turma e abordou questões como a delação de Mauro Cid e especificidades dos tipos penais analisados na ação, como a organização criminosa.

O voto do ministro foi interrompido para intervalo e continua ainda nesta quarta. Veja principais pontos levantados pelo ministro no julgamento de Bolsonaro.

1. Incompetência do Supremo

O magistrado afirmou que, como Bolsonaro já não ocupava o cargo de presidente, ele deveria ser julgado em instância inferior. Ele afirmou que a regra é "claríssima" na Constituição.

Disse também que a corte mudou a competência para o julgamento no STF depois da data dos crimes discutidos na ação penal. O magistrado afirmou que o tema sofreu "inúmeras modificações" e falou em "banalização da interpretação constitucional".

Leia mais

Imagem - Fux vota para anular processo contra Bolsonaro por 'incompetência absoluta' do STF

Fux vota para anular processo contra Bolsonaro por 'incompetência absoluta' do STF

2. Julgamento na Primeira Turma

Fux afirmou que se o ex-presidente Bolsonaro, que deveria ser julgado no primeiro grau, fosse ainda assim julgado pelo Supremo, isso deveria ser feito pelo Plenário, não pela Primeira Turma.

O magistrado disso que o plenário do STF tem como missão julgar os cargos de maior relevância do país e que, ao rebaixar a competência para uma das duas turmas, corria-se o risco de silenciar as vozes de outros ministros.

Leia mais

Imagem - Não compete ao STF realizar juízo político, diz Fux em julgamento de Bolsonaro

Não compete ao STF realizar juízo político, diz Fux em julgamento de Bolsonaro

3. Data dump

O magistrado também abordou a alegação de advogado dos réus de que haveria cerceamento de defesa em razão da prática de data dump, explicado pelo ministro como "disponibilidade tardia de um verdadeiro tsunami de dados".

Fux destacou trecho da defesa de Bolsonaro, que apontou o cerceamento a partir da prática. Ele também disse que o fato pode interferir a garantia do contraditório.

Leia mais

Imagem - Ação do golpe 'salta aos olhos' pela quantidade de provas, afirma Fux

Ação do golpe 'salta aos olhos' pela quantidade de provas, afirma Fux

Imagem - Por disponibilização tardia de dados, Fux acolhe preliminar de cerceamento de defesa

Por disponibilização tardia de dados, Fux acolhe preliminar de cerceamento de defesa

4. Delação de Cid

O magistrado também falou sobre a delação de Cid, votando para validá-la. Antes, o ministro havia apresentado dúvidas sobre a colaboração, citando as muitas idas de Cid à Polícia Federal para manifestação.

Leia mais

Imagem - Fux vota para manter delação de Cid e benefícios propostos pela PGR

Fux vota para manter delação de Cid e benefícios propostos pela PGR

5. Ação penal contra Ramagem

Sobre o parlamentar Alexandre Ramagem, o ministro defendeu a suspensão de todos os crimes, em razão de ele ser parlamentar. Atualmente, existe a suspensão dos crimes de dano e deterioração do patrimônio, uma vez que teriam ocorrido depois da diplomação de Ramagem como deputado federal.

6. Enquadramento dos crimes

Fux tocou na tipificação dos crimes discutidos na ação penal. Ele afirmou que é importante que a conduta do réu seja enquadrável no que é previsto na lei tal como "mão que se encaixa perfeitamente na luva".

Ele também falou no perigo do emprego da interpretação extensiva dos tipos penais, sinalizando a tipicidade (adequação da conduta à descrição do crime) como basilar para o Estado de Direito.

Leia mais

Imagem - Fux enfrenta Moraes e trava embate ponto a ponto sobre trama golpista

Fux enfrenta Moraes e trava embate ponto a ponto sobre trama golpista

7. Organização criminosa

Em seguida, Fux se debruçou sobre o crime de organização criminosa. Ele entendeu que esse não seria o caso de Bolsonaro e aliados por faltarem características previstas na legislação, como estabilidade e permanência, o que não teria sido comprovado pela PGR no caso.

Ele afirmou entender que, na verdade, trata-se de um caso de concurso de pessoas, quando dois ou mais agentes agem juntos, em comunhão de vontade, para praticar um mesmo delito. O ministro também disse que não ficou demonstrado concretamente a utilização da arma de fogo pelo grupo.

Leia mais

Imagem - Fux descarta condenar Bolsonaro por organização criminosa

Fux descarta condenar Bolsonaro por organização criminosa

Imagem - Fux diz que existência de plano não basta para configurar organização criminosa

Fux diz que existência de plano não basta para configurar organização criminosa

8. Crime de dano

Fux disse que crimes de dano exigem ação, o que demanda participação física e direta do réu. Ele também afirmou que não há provas nos autos de que os réus julgados tenham ordenado a destruição do 8 de Janeiro.

Segundo o ministro, um acusado não pode ser responsabilizado por terceiro, especialmente se não for provado vínculo, determinação direta ou omissão quanto ao dever de impedir o resultado.

Leia mais

Imagem - Não há provas de que réus tinham dever de impedir danos do 8/1, diz Fux

Não há provas de que réus tinham dever de impedir danos do 8/1, diz Fux

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais