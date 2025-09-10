Julgamento de Bolsonaro

Fux vota para manter delação de Cid e benefícios propostos pela PGR

Ministro do STF afirmou que anulação da colaboração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é desproporcional

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:57

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para aplicar a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Disse achar "desproporcional rescindir" a delação de Cid por causa de idas e vindas ao longo da colaboração premiada.

"É bem verdade que fiz críticas de que idas e vindas do delator podem representar atos de retaliação, criatividade de autoproteção", afirmou Fux, ressalvando, no entanto, que Cid foi chamado várias vezes pelas autoridades "não para inventar, mas para fatos novos que a própria polícia noticiava a ele".

Leia mais STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux nesta quarta (10); acompanhe

"Então, cheguei à conclusão de que nesse caso o réu colaborou com as delações sempre acompanhado de advogado, e as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ensejar sua detenção, faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E esse colaborador acabou se autoincriminando, porque ele confessa", declarou.

Por isso, Fux disse que "parece desproporcional a anulação dessa delação". "Então estou acolhendo a conclusão do relator e o parecer do Ministério Público e voto no sentido de aplicar a Mauro Cid os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República", completou.

Fux é o terceiro ministro a votar no julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus aliados por crime de golpe de Estado. O placar está em 2 a 0 pela condenação, conforme os votos do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta