Home
>
Brasil
>
Por disponibilização tardia de dados, Fux acolhe preliminar de cerceamento de defesa

Por disponibilização tardia de dados, Fux acolhe preliminar de cerceamento de defesa

“Confesso que tive dificuldade de elaborar um voto imenso”, diz o ministro, referindo-se à quantidade de provas juntadas aos autos; com isso, votou pela nulidade do processo desde o recebimento da denúncia da PGR pela Corte, em março

Pepita Ortega, Lavínia Kaucz e Gabriel Hirabahasi

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:48

Ministro Luiz Fux, durante julgamento de Bolsonaro no STF Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acolheu nesta quarta-feira (10), a terceira questão preliminar suscitada pela defesa dos réus da ação penal do suposto golpe de Estado gestado no governo Jair Bolsonaro: de violação a garantia do contraditório. Fux também reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa pelo que chamou de "tsunami" de dados — datadumping —, votando pela nulidade do processo desde o recebimento da denúncia.

Recomendado para você

Após acatar questionamentos processuais das defesas, ministro analisa o mérito da acusação; Fux é o 3° a votar em julgamento, que está com placar de 2 a 0 pela condeção dos réus

Fux diz que existência de plano não basta para configurar organização criminosa

Apontado como esperança do bolsonarismo por discordâncias já apresentadas anteriormente, Fux iniciou sua fala destacando que "não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim"

Fux enfrenta Moraes e trava embate ponto a ponto sobre trama golpista

Ministro do STF afirmou que o "acusado precisa conhecer plenamente com a máxima profundidade todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor, independente de suas matizes ideológicas

Ação do golpe 'salta aos olhos' pela quantidade de provas, afirma Fux

"Em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, sem identificação suficiente de antecedência minimamente razoável para os atos processuais - eu confesso que tive dificuldades para elaborar um voto imenso - eu acolho a preliminar", ponderou

Leia mais

Imagem - STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux nesta quarta (10); acompanhe

STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux nesta quarta (10); acompanhe

A quantidade de dados contidos na ação penal do golpe foi recorrentemente citada pelos advogados de réus. Fux destacou os "tantos dados, tantas mensagens, tantas fotos, tantas fotografias de páginas saltadas de documentos", ponderando que estes "podem até não ser interesses da acusação do povo, mas são essenciais para a defesa".

"Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não confere autoridade ao Ministério Público e nem ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório e colhido", destacou o ministro.

LEIA MAIS SOBRE O JULGAMENTO DE BOLSONARO

Fux vota três vezes para anular processo contra Bolsonaro e trava embate com métodos de Moraes

Fux vota para anular processo contra Bolsonaro por 'incompetência absoluta' do STF

Não compete ao STF realizar juízo político, diz Fux em julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro está 'bastante chateado' com votos de Moraes e Dino, diz advogado

Dino acompanha Moraes e vota pela condenação de Bolsonaro pela trama golpista

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais