Bolsonaro está 'bastante chateado' com votos de Moraes e Dino, diz advogado

Advogados afirmam esperar divergência no STF e dizem que ex-presidente aguarda voto de Fux no processo do golpe de 2022

JOSÉ MATHEUS SANTOS

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:30

BRASÍLIA - O advogado Celso Vilardi disse que conversou com Jair Bolsonaro após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela sua condenação. Segundo o defensor, o ex-presidente está "bastante chateado".

"Falamos com ele, ele está bastante chateado", afirmou Vilardi nesta quarta (10) ao chegar para a sessão da Primeira Turma do STF.

"A gente tem uma convicção que não existe participação do [ex-]presidente no Punhal Verde e Amarelo e no 8 de Janeiro", acrescentou, em referência a um plano de assassinato de autoridades citado nas investigações e aos ataques à praça dos três Poderes em 2023.

