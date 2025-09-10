Bolsonaro está 'bastante chateado' com votos de Moraes e Dino, diz advogado

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:30
BRASÍLIA - O advogado Celso Vilardi disse que conversou com Jair Bolsonaro após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela sua condenação. Segundo o defensor, o ex-presidente está "bastante chateado".
"Falamos com ele, ele está bastante chateado", afirmou Vilardi nesta quarta (10) ao chegar para a sessão da Primeira Turma do STF.
"A gente tem uma convicção que não existe participação do [ex-]presidente no Punhal Verde e Amarelo e no 8 de Janeiro", acrescentou, em referência a um plano de assassinato de autoridades citado nas investigações e aos ataques à praça dos três Poderes em 2023.
