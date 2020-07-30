'Bolha'de Casagrande no Twitter tem pastor, bolsonarista e militante

Bolha de Casagrande no Twitter: maior parte das interações são respostas a críticas feitas ao governador Crédito: Reprodução/Chirpty

Nada de mensagens de amigos, familiares e aliados. A maior parte do tempo que o governador Renato Casagrande (PSB) passa em sua página no Twitter é rebatendo críticas, seja de perfis que se assumem de direita ou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ou de pessoas que se colocam no campo da esquerda, onde o partido do governador se posiciona. É o que aponta a análise do aplicativo Chirpty que, com base nas curtidas, retuítes e comentários traça a bolha dos usuários da rede social.

A plataforma usa dados públicos, disponíveis na API do Twitter. Entre os nomes mais conhecidos de pessoas que o governador mais se relaciona estão o pastor auxiliar da Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV), Deivisson Brito, e o coordenador do Círculo Palmarino no Espírito Santo, Lula Rocha (PSOL), um dos representantes do movimento negro no Estado.

Segundo a assessoria de imprensa do governador, é ele mesmo quem cuida de suas páginas nas redes sociais.

Boa parte dos perfis que fazem parte da bolha de Casagrande são de pessoas que compartilham conteúdos pró-Bolsonaro. Nestes casos, a maior parte das interações são críticas ao governador, com pedidos para mudar a posição do governo estadual em relação ao uso de cloroquina e para que sejam suspensas as restrições que foram impostas ao comércio, desde quando o Estado entrou em situação de emergência, por conta da pandemia de Covid-19

Contudo, a bolha de Casagrande também mostra perfis contrários ao presidente Bolsonaro, que interagiram com o governador criticando medidas de afrouxamento das restrições para abertura de estabelecimentos.

"Se lockdown resolvesse sozinho, não teríamos uma morte nos Estados que o adotaram", escreveu Casagrande, em resposta ao usuário @accunhato, que defendia a medida.

Casagrande troca farpas com pastor Crédito: Reprodução/Twitter

TROCA DE FARPAS

De acordo com a análise do Chirpty, o perfil com o qual o governador mais interage é o do pastor Deivisson Brito. Os dois já chegaram a estar juntos, presencialmente, em uma solenidade no Palácio Anchieta, em novembro de 2019. No entanto, nas redes o clima parece bem menos amistoso.

"No dia em que algumas pessoas foram às ruas para defender um sistema autoritário, é preciso reafirmar nossa crença que a democracia é nosso único caminho", publicou Casagrande. O pastor então comentou: "Ditadura é ver no meio da pandemia nosso Estado gastando R$ 7 milhões para reforma de estádio! Vergonhoso isso".

"Considero vergonhoso um líder religioso manifestar publicamente uma opinião sem antes verificar o contexto dos fatos", rebateu Casagrande. Deivisson respondeu ao governador com a imagem da publicação da descentralização do crédito para o pagamento da obra. "Então saiu errado no diário oficial", ironizou. "Pastor, procure saber de quando é esse contrato. Mais uma vez, fora de contexto", finalizou Casagrande, pondo fim à troca de farpas.

Casagrande responde a comentário de Lula Rocha nas redes Crédito: Reprodução/Twitter

VERIFICAÇÃO EM CONTA DA CESAN

Em um tuíte do governador, ele se dispõe a verificar a suspensão do abastecimento de água em Nova Canaã, em Cariacica . Em uma publicação em que o líder do Circuito Palmarino, Lula Rocha, falava sobre a dificuldade de higienização com os problemas do abastecimento por parte da Cesan.

"Na quebrada falta água e o povo sequer tem respostas. Essa situação precisa ser resolvida @Casagrande_ES", postou Rocha. "Me passa o número da matrícula que vou verificar, amigo", comentou o governador.

VÍDEO RETIRADO DE CONTEXTO IRRITOU GOVERNADOR

Outro que aparece na bolha de Casagrande é o usuário @Gabriel_Bandeir que publicou um vídeo do governador participando de uma festa junina . As imagens são de 2017, gravadas em uma festa particular.

"Fique em casa como nosso governador determinou. Ele também está em isolamento. Bela atitude, parabéns", ironizou ao postar o vídeo. Casagrande rebateu a publicação, que sugere que o vídeo foi gravado em 2020, durante a pandemia. "Você certamente poderá provar que o vídeo é novo. Te darei essa oportunidade".

O caso foi parar na Justiça. Casagrande moveu uma ação contra um usuário que publicou o vídeo no Facebook, mas não cita @Gabriel_Bandeir no processo. O juiz responsável pelo caso concedeu uma liminar favorável ao governador para retirar o vídeo do ar.

Perfil do governador Renato Casagrande responde seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

COMENTÁRIOS ÁCIDOS SE TORNARAM COMUNS NAS REDES DE CASAGRANDE