Após eleição na Assembleia do ES, veja quem perde e quem ganha

Governador Renato Casagrande recebe, no Palácio Anchieta, novos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom

O novo desenho da Assembleia após a eleição de segunda-feira, resumido em uma frase, poderia ser: Erick Musso permanece no comando, mas terá que dividir parte deste poder com a base casagrandista. Em analogia feita pelo cientista político João Gualberto Vasconcellos, é como se Erick fosse "sócio majoritário" da presidência e Casagrande o "outro sócio, embora com uma fatia menor".

O governador conta com deputados com quem tem proximidade em todos os seis cargos da Mesa Diretora e em 13 das 16 comissões temáticas da Casa, que também são disputadas. No biênio anterior, eram cinco casagrandistas na Mesa e 12 comissões sob a presidência de aliados. O grande diferencial era, ou melhor, ainda é até que se revoguem os "superpoderes", o tamanho da caneta de Erick na presidência.

"Foi uma eleição em que não houve um grande vencedor e nem um grande perdedor. Prevaleceu o acordo de paz. Erick conseguiu garantir seu terceiro mandato, aos 33 anos, algo que é bem positivo para ele. O Renato Casagrande foi esperto, virou sócio dessa vitória. Erick continua presidente, mas com menos poderes. Ele não é o presidente tão poderoso como era um ano atrás", afirma João Gualberto.

Embora o PSB tenha mantido no Espírito Santo o mesmo número de prefeitos que tinha antes da eleição (13), viu o Republicanos aumentar de sete para dez o número de chefes do Executivo, além de ser vitorioso na prefeitura mais importante politicamente, a de Vitória.

A segunda derrota mencionada por Pignaton ocorreu na eleição municipal de Vitória, em que ele acredita que houve um esforço político para que Coser vencesse no segundo turno.

"Este é um embate entre as duas principais correntes políticas do Estado. Atualmente, após a eleição da Mesa, eles têm uma relação de respeito. Vejo como uma evolução para o governo. Agora, não dá para saber se será uma aproximação de momento ou se ela será mantida em 2022. Para o eleitor capixaba, ao meu ver, ainda há um clima de comparação entre Casagrande e o ex-governador Paulo Hartung. Para os insatisfeitos com o governador, o Republicanos, com Erick, Amaro Neto e Pazolini, representam a digital hartunguista na política capixaba. Por isso, muitos o veem como uma das alternativas ao governador nas urnas", analisa.

BOLSONARISMO PERDE ESPAÇO NA ASSEMBLEIA

Para o grupo de parlamentares oposicionistas, muitos deles identificados com o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), – a quem Casagrande tem feito críticas – a eleição na Assembleia significou um rearranjo, num espaço menor. Torino Marques (PSL), que estava na 2ª vice-presidência, deixou a Mesa Diretora e perdeu também a presidência da Comissão de Cultura e Comunicações, que passou para as mãos de Iriny Lopes (PT).

Danilo Bahiense (PSL), que presidia a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, perdeu o posto para Luiz Durão (PDT), que voltou à Assembleia e é de um partido da base casagrandista. Delegado da Polícia Civil, Bahiense tinha na comissão uma importante ferramenta para promover debates entre entidades de policiais e militares, categoria que se tornou um dos pilares do bolsonarismo. Para ele sobrou a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política sobre Drogas, que era presidida por Pazolini, agora prefeito de Vitória.